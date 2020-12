Ehe es am Ende der Gemeinderatssitzung in Eggenburg doch noch hitzig wurde ( Gemeinderatssitzung „Fast-Eklat“ wegen Subventionen in Eggenburg ), schaute es bei der Diskussion über den Voranschlag 2021 noch nach Weihnachtsfrieden in der Eggenburger Gemeindepolitik aus. „Ich bewundere dich, dass du unter den gegebenen Umständen so ein Budget zusammenbringst“, lobte Manfred Mayer (SPÖ) Finanzstadtrat Markus Tutschek (ÖVP) in Anspielung auf die wegen der Coronakrise eingebrochenen Kommunalsteuern und Rückgänge bei den Ertragsanteilen.

Konkret weist der von Tutschek präsentierte Voranschlag im Ergebnishaushalt Erträge von 10,24 Mio. Euro und Aufwendungen von 9,67 Mio. Euro auf. Damit wird ein Netto-Plus von 571.000 Euro erzielt.

Der Investitionshaushalt weist insgesamt 5,15 Mio. Euro auf. Neben dem Punkt Grundverkehrsangelegenheiten mit 1,09 Mio. Euro ist die Sanierung der Wasser- und Kanalanlage in der Kremserstraße mit insgesamt 900.000 Euro einer der großen Punkte. Laut Bürgermeister Georg Gilli (ÖVP) wolle man dieses Projekt aber deshalb 2021 durchziehen, weil die Förderphase von 40 Prozent für diese Projekte bis 2021 verlängert wurde: „Und da macht es Sinn, das jetzt zu tun, bevor wir in drei Jahren ein Problem mit der Anlage haben und dann noch höhere Kosten stemmen müssen.“ Auch der Kindergarten-Zubau scheint im Investitionshaushalt für 2021 mit 1,3 Mio. Euro auf. Allerdings erhält die Gemeinde, wie mehrfach berichtet, die Gesamtkosten des Projekts von 2,5 Mio. Euro aus EU-Mitteln refundiert.

Schuldenstand steigt um drei Millionen Euro

Aufgrund der Investitionen erhöht sich der Schuldenstand der Gemeinde von 8,91 Mio. Euro zu Jahresbeginn auf 11,89 Mio. Euro. Bei einer Tilgung von 693.000 Euro müssen Darlehen in Höhe von 3,68 Mio. Euro für die anstehenden Projekte aufgenommen werden.

Ursprünglich war die Gemeinde für 2021 mit Ertragsanteilen in Höhe von 3,1 Mio. Euro ausgegangen, tatsächlich sind es jetzt nur 2,6 Mio. Euro. „Allein dadurch fehlen uns schon 500.000 Euro“, rechnete Tutschek vor. Um den Finanzierungshaushalt also ausgeglichen gestalten zu können, brauche man 1,8 Mio. Euro an Bedarfszuweisungen: „Der Bürgermeister hat deshalb schon fast so viele graue Haare wie ich“, kommentierte Tutschek.

In seiner Begründung, warum die SPÖ heuer beim Voranschlag zustimmen werde, meinte Mayer, dass man Bürgermeister und Finanzstadtrat heuer nichts ankreiden könne, sondern Bund und Land: „Da kommen nur Floskeln. Aber auf beiden Ebenen ist es eure Partei, die das Sagen hat. Ihr sitzt da am Hebel“, meinte er in Richtung der Eggenburger ÖVP-Spitze. Der Schuldenberg der Gemeinde sei schon in den Vorjahren angehäuft worden, „es wäre ja ein Wunder, wenn der heuer kleiner werden würde“.

Und so passierte dann zumindest das kleine Wunder, dass der Eggenburger Voranschlag diesmal von den Mandataren der drei Fraktionen einstimmig beschlossen wurde.