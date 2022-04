Bücherei-Aktion: Mit Koffern lesen lernen

Werbung

Eine Reise machen, ohne das Zimmer zu verlassen? Das geht mit der neuen Kofferbibliothek der Stadtbücherei Eggenburg ganz leicht! So geht’s: Bis September können sich Eltern die liebevoll bestückten Spiele- und Buchwelten kompakt in Köfferchenform zu vier verschiedenen Themen ausborgen: Natur, Gesundheit, Körper und Lebensumwelt.

Die Leihgabe der Bibliotheksfachstelle Komm.bib will Kinder ab vier Jahren und ihre Familien zu einem inspirierenden Miteinander einladen. „Im Alltag ist einem das gar nicht so bewusst“, meint Büchereileiterin Petra Hauk, „aber bereits mit dem Tag der Geburt sind Kinder mit dem Lesenlernen beschäftigt.“ Das beginne mit dem Lesen des Gesichtsausdrucks, der Stimme und den vielen Eindrücken, die das Kind einschätzen lernen muss. „Auch das ist lesen“, sagt Hauk. Am leichtesten entwickeln Kinder Sprache beim Spielen. Und dafür ist mit der Kofferbibliothek gesorgt.

Ausgiebig getestet wurde der Kofffer „Tut nimmer weh“ schon in der Spielegruppe des GiZ Region Manhartsberg. Die Kinder versorgten das kranke Vogerl mit einer Wärmeflasche, hörten mit dem Stethoskop das Herz ab und klebten Pflaster auf zerzauste Flügerl. Dank der tollen Pflege kann das Vogerl bald zum nächsten Spielenachmittag flattern …

