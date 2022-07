Cappella Ars Musica überzeugte mit Beethoven

Ein Ensemble mit 23 Mitgliedern der Cappella Ars Musica (CAM) unter der Leitung von Maria Magdalena Nödl brachte auf Einladung des Regens Chori des Stiftes Sankt Florian, Martin Zeller, in Sankt Florian Ludwig van Beethovens Messe in C-Dur op. 86 zur Aufführung. Gemeinsam mit dem Stiftschor und dem Altomonte-Orchester wurde eine Festmesse gestaltet. Solisten waren dabei Ursula Langmayr (Sopran), Gerda Lischka (Alt), Domen Fajfar (Tenor) und Ulf Bunde (Bass).

Nödl studierte die Messe mit der überregionalen Chorgemeinschaft CAM in Eggenburg ein. Die CAM prägt seit 1994 die musikalische Szene des nördlichen Niederösterreichs. Sie tritt als großer Oratorienchor in Zusammenarbeit mit namhaften Orchestern, Sollisten, Dirigenten und anderen Chorgemeinschaften in Erscheinung und musiziert unter diesem Namen auch in kleineren Ensembles. Zeller fügte die insgesamt 85 Chor- und Orchestermusiker gekonnt zusammen und ließ die ehrwürdige Stiftskirche erbeben.

Der nächste Auftritt der CAM findet auf Einladung des Stiftsorganisten und -kapellmeisters des Stiftes Altenburg, Martin Wadsack, am 15. August, 10 Uhr, im Stift Altenburg statt. Dabei wird W. A. Mozarts Missa brevis in C-Dur KV 258, „Piccolomini Messe“ geboten.

