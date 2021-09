Die Kultur hatte es in den vergangenen Monaten wahrlich nicht leicht – umso schöner, dass es in Eggenburg nach einem Jahr Pause wieder die „Eggenburger Kulturwoche(n)“ geben wird. Und ein umfang- und gleichzeitig abwechslungsreiches Programm auf die Bühne zu stellen, sei sogar „leichter als erwartet“ gewesen, sagt Kultur-Stadträtin Margarete Jarmer.

Aufschwung im Kulturbereich „spürbar“. Denn: „Es haben sich viele bereitwillig zum Mitmachen zur Verfügung gestellt. Man spürt, dass es im Kulturbereich wieder einen Aufschwung gibt.“ Gleichwohl bleibe im Hinterkopf eine gewisse Skepsis, ob man wirklich alle Veranstaltungen durchziehen werde können. Aber, so Jarmer: „Alle lechzen danach: Die Künstler, die Veranstalter, das Publikum. Der Wille, aktiv zu sein, ist bei allen spürbar.“

Das gesamte Organisationsteam habe gelernt, Flexibilität an den Tag zu legen und dabei Ruhe zu bewahren. Alles, was man in der eigenen Hand habe, erledige man nach bestem Wissen und Gewissen. „Und wie es mit Corona weitergeht und ob Veranstaltungen wieder abgesagt werden müssen, können wir ohnehin nicht beeinflussen“, sagt Jarmer.

Reise in die Vergangenheit und in unbekannte Räume. Anfänglich auf eine einzige Woche im Oktober beschränkt, hat sich die Eggenburger Kulturwoche(n) auf einen Veranstaltungszyklus, der im September beginnt und bis in die Adventzeit reicht, entwickelt. Heuer will man Kulturinteressierten mit einem „Spaziergang durch die Jahrhunderte in unbekannte Räume“ neue Perspektiven eröffnen. Das Motto „Zeit und Raum“ verspricht viele neue Einblicke in längst Vergangenes, Vergessenes, zu neuem Leben Erwachtes und völlig Neues.

Fehlen darf dabei in Eggenburg natürlich nicht der Bezug zum Mittelalter. Künstler und Veranstalter spannen einen Bogen bis in die Gegenwart und dies beschränkt sich nicht nur auf heimische Gefilde, sondern geht auch weiter bis an die Grenzen Europas. So werden zum Beispiel auf den Flügeln der Musik spielerisch Raum und Zeit überwunden. Bei Konzerten trifft das Waldviertel etwa auf Spanien, Irland, Wales und viele weitere Länder.

Ganz Eggenburg wird zur Galerie. Weitere Punkte des umfangreichen Kulturwochen-Programms – der Start ist am 3. September mit einer Führung in der Stoitzendorfer Kellergasse mit Weinproben und Schmankerln, der Festakt zur heurigen Kulturwoche findet am 13. Oktober in der Stadthalle Eggenburg statt – sind etwa das „Memento Mori“ der begleitete Rundgang durch den Friedhof, Unterhaltungsmusik am Hauptplatz, wenn die Street Junkies „aufgeigen“ oder eine völlig andere Galerie, die sich quer durch die Stadt Eggenburg erstreckt und für junge Künstler, die dennoch schon über internationales Renommee verfügen, ihre Pforten öffnet. Dabei kann man in Räume spazieren, die man noch nie davor gesehen hat – etwa die alte Kaffeefabrik, das Lichtspielhaus, den Stadtkeller, den Barocksaal im Grätzl oder in das alte Gericht.

Auch Adventzauber schon geplant. Die Theatergruppe Eggenburg entführt Gäste in die Welt Anton Tschechows, Kinderliedermacher Bernhard Fibich erzählt den jüngsten Gästen von „Regen und Sonnenschein“. Gartenwicht Giesbert lädt zu einem spannenden Abenteuer an der Stadtmauer ein und das Eggenburger KochKulturMuseum lässt uns einen tiefen Blick in die Kochtöpfe längst vergangener Zeiten werfen und verrät so manches alte Kochgeheimnis. Im Rahmen der „Eggenburger Frauentage“ wird ein Konzert mit Rondo Vienna & Barbara Helfgott mit Jazz, Pop und Klassik einen weiteren Akzent setzen.

Die Weintaufe und das Kellergassenkulinarium von Stoitzendorf bilden dann am 12. November das Ende der Reise durch Zeit und Raum in der Großgemeinde Eggenburg – und irgendwie auch wieder nicht. Denn wenige Tage später, am 19. November, startet der Eggenburger Adventzauber – und auch der wird die Gäste in Eggenburg mit jeder Menge Kunst und Kultur erfreuen.