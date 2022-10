Ehrenzeichen für R. Roetzel

Der langjährige Leiter der Fachabteilung Sedimentgeologie, Reinhard Roetzel, wurde von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit dem „Großen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Niederösterreich“ in „Anerkennung und Würdigung seines langjährigen verdienstvollen Wirkens“ ausgezeichnet.

Reinhard Roetzel war von Februar 1982 bis Ende Dezember 2020 als Geologe an der Geologischen Bundesanstalt (GBA) tätig, seit Dezember 2003 leitete er die Fachabteilung Sedimentgeologie mit zuletzt zehn Mitarbeitern. Seine Verdienste liegen insbesondere im Bereich der geologischen Landesaufnahme, vielfach gemeinsam mit Kollegen der Tschechischen Republik. Er kooperiert eng mit dem Krahuletzmuseum in Eggenburg (NÖ) und ist gefragter geologischer Experte im Bereich der Ur- und Frühgeschichte. In seiner Pension arbeitet er an der Fertigstellung des Kartenblattes Horn.

Meilenstein der bilateralen Kooperation

Reinhard Roetzel, geboren am 23. Dezember 1955 in Allentsteig, gehört zu den vielseitigsten und produktivsten Geologen des Landes. Sein Lebenswerk sind geologische Karten, die er kartiert, bearbeitet und publiziert hat. Dazu kommt eine zweisprachige, grenzüberschreitende geologische Karte des Nationalparks Thayatal/Podyjí mit Erläuterungen, die als Meilenstein in Hinblick auf bilaterale Kooperation gilt, wie die Mitarbeit an der Geologischen Karte von Niederösterreich.

Den umfassenden Ansatz seiner Arbeit zeigen die Arbeitstagungen der GBA 1991 in Eggenburg und 1999 in Retz, die er organisiert hat. Die Tagungsbände repräsentieren jenes breite thematische Spektrum, das typisch für ihn ist. Roetzel hat enge Kontakte zur Universität Wien (Institut für Paläontologie). Dazu kommt die Kooperation mit dem Naturhistorischen Museum in Wien, mit zahlreichen gemeinsamen Publikationen.

Insbesondere ist seine Mitwirkung bei Heimatbüchern durch geologische Fachbeiträge sowie Beiträge in Publikationen des Waldviertler Heimatbundes zu erwähnen. Zahlreiche seiner Arbeiten sind interdisziplinär und weisen Querverbindungen zur Ur- und Frühgeschichte und Archäologie auf.

Roetzel gehört zu jenen Wissenschaftlern, die auch im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit reüssieren. Dies bezeugen neben Arbeiten für den Nationalpark Thayatal auch die langjährige Kooperation mit dem Krahuletzmuseum in Eggenburg, wo er bei zahlreichen Ausstellungen aktiv mitwirkte. Zu erwähnen ist die Zusammenarbeit mit Universitätsprofessor Fritz F. Steininger, dem langjährigen Direktor der Krahuletzgesellschaft, und Franz Tuzar, dem Direktor des Krahuletzmuseums.

