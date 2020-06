„Wenn nicht rasch eine Lösung auf dem Tisch liegt, ist das ElkiZ ab September Geschichte“ – Sandra Fasching und Margit Haider zeichneten im Rahmen einer Präsentation des Eggenburger Eltern-Kind-Zentrums vor den Bürgermeistern der Region Manhartsberg ein düsteres Bild. Dabei ist das ElkiZ eine Erfolgsgeschichte, die sich in den vergangenen elf Jahren zu einem der größten Eltern-Kind-Zentren im NÖ Familienbund entwickelt hat. Die beiden wollen das ElkiZ zu einem „Zentrum der Generationen“ (GiZ) und in ein Kompetenzzentrum mit weiteren Beratungsstellen umwandeln.

Zuletzt hat sich der Aufwand für die Organisation durch das vielfältige Angebot stark erhöht. Alleine 2019 haben 8.000 Personen – davon 5.000 Erwachsene – das Angebot angenommen. Dieses umfasst Angebote für werdende Eltern, für Familien mit Kindern von 0-10 Jahren, Eltern-Kind-Gruppen, Spielgruppen, musikalische Angebote, Bewegungs- und Entspannungsangebote. Familien in schwierigen Lebenslagen, Besuchsbegleitung, und Besuchs-Café, Beratung und Coaching, Vorträge, Workshops, Weiterbildung und Seminare für Erwachsene und Senioren. Die Arbeiten werden derzeit von Fasching und Haider ehrenamtlich erledigt. Unterstützt werden sie durch eine vom AMS geförderte Bürokraft, mit September läuft diese Förderung aber aus.

„Es wäre schade, sollten wir das ElkiZ auf dem Weg zur angestrebten familienfreundlichen Region verlieren.“ Regionsobmann Franz Göd zur Zukunft des ElkiZ

Das Einzugsgebiet reicht weit über die Bezirksgrenzen hinaus. Im Rahmen der Besuchsbegleitung (Sozialdienst der Kinder und Jugendhilfe) wurden 60 Familien (600 Begleitungen, 350 Beratungsgespräche) aus dem Wirkungsbereich der Bezirkshauptmannschaften Horn, Hollabrun, Mistelbach, Gmünd und Zwettl in schwierigen Lebenslagen begleitet. Zusammenfassend präsentierte Fasching die langfristigen Ziele des „GiZ.“ Standort für die Beratungsstelle soll das ehemalige Kindergartengebäude der Stadtgemeinde Eggenburg mit barrierefreiem Zugang sein, hier signalisierte Bürgermeister Georg Gilli bereits Gesprächsbereitschaft. Gefördert sollen zwischenmenschliche Beziehungen, die langfristige Sicherung des Standortes und das Angebot von Seminarräumen und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Wie es weitergeht, soll nun am 29. Juni bei einem Gespräch in Eggenburg, bei dem die Möglichkeiten einer Finanzierung der Einrichtung ausgelotet werden sollen, besprochen werden. Davor wollten sich die Regionsbürgermeister aber noch nicht in die Karten blicken lassen. Aber: Das Konzept stieß durchaus auf fruchtbaren Boden. Regionsobmann Franz Göd erkllärte: „Es wäre schade, sollten wir das ElkiZ auf dem Weg zur angestrebten familienfreundlichen Region verlieren.“