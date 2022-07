Emotionale Debatte: „Wir sollten für das Volk da sein“

Ziemlich emotional wurde es bei der Debatte um die am Ende von der ÖVP-Mehrheit durchgezogenen Erhöhung der Wasser- und Kanalgebühren im Eggenburger Gemeinderat.

SPÖ-Mandatare brachten Unmut über die Erhöhung zum Ausdruck

Sie gehen bei der Erhöhung nicht mit, da man vor zwei Jahren schon erhöht habe. Und: „Wo anders hauen wir auch das Geld raus“, sagte Stadträtin Melitta Hofegger. Die Argumentation der ÖVP, man sei von der Sanierungskontrolle zu diesem Schritt gedrängt worden und riskiere bei der Nichtbefolgung Nachteile bei den Bedarfszuweisungen, wollte Manfred Mayer nichts hören. Als Gemeinde solle man sich einerseits nicht dem Druck des Landes beugen („Was wollen die machen, wenn wir es nicht tun? Eggenburg absperren oder wegsprengen?“), sondern für das Wohl des Volkes da sein: „Ihr alle kennt Leute, die angesichts der Teuerung nicht mehr können. Wir sind von diesen Leuten gewählt und jetzt drücken wir sie noch weiter runter“, sagte Mayer.

Er verstehe nicht, warum sich die ÖVP-Mandatare dennoch hinter ihrer Partei, die schon das Wort „Volk“ im Namen trägt, verstecken: „Und dann lassen wir uns vom Land, das mit der Hypo eine Milliarde in den Sand gesetzt hat, zu so einem Schritt zwingen.“ VP-Stadtrat Martin Neugebauer entgegnete, dass nicht nur für die Menschen, sondern auch die Gemeinde alles teurer werde: „Wir müssen schauen, dass bei Kanal und Wasser alles funktioniert.“ Er regte an, Anpassungen bei den Gebühren künftig in kleineren Intervallen vorzunehmen, damit sie nicht auf einmal so hoch ausfallen.

„Schlechter Zeitpunkt für Erhöhung“

Dann lassen wir uns vom Land, das mit der Hypo eine Milliarde in den Sand gesetzt hat, zu so einem Schritt zwingen.“ Manfred Mayer SPÖ-Gemeinderat

Laut Bürgermeister Georg Gilli habe man zuletzt 16 Jahre lang die Gebühren nicht erhöht, dann vor zwei Jahren sehr moderat. Bei den jetzigen Erhöhungen bewege man sich ohnehin am „unteren Level“.

Die Wassergebühren werden von 2 auf 2,15 Euro pro Kubikmeter erhöht, die Bereitstellungsgebühr von 40 auf 43 Euro/m². Bei den Kanalgebühren wird der Einheitssatz von 1,80 auf 2,15 Euro/m² erhöht. Laut Gilli liege man damit auch hier am unteren Level, die Gemeinde Burgschleinitz-Kühnring habe einen Einheitssatz von 3,43 Euro. Der Wert einer anderen Gemeinde interessiere ihn nicht, entgegnete Mayer. Birgit Schrottmeyer wies auf den „schlechten Zeitpunkt“ der Erhöhung hin, Adolf Wechselberger auf die gestiegenen Preise für Lebensmittel oder Benzin: „Wir stehen für Sozialpolitik und sollen auf die schauen, die wenig haben“, begründete er ein weiteres Mal das „Njet“ der Sozialdemokraten.

