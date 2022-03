„Erdgeschichte“ erneuert: Frischer Glanz vor dem Neustart

Werbung 9. und 10. April 2022 Anzeige „Ei-Zeit“ in Eggenburg: Ostermarkt als Saisonauftakt

Im Krahuletz-Museum wurden in der Ausstellung zur Erdgeschichte Neugestaltungen und Sanierungsarbeiten vorgenommen. Die ausgestellte Seekuh – von Johann Krahuletz als Tierart entdeckt – ist vor Millionen Jahren nach einem Tsunami in der „Eggenburger Bucht“ verhungert. Nun kehrt sie wieder in ihr Urmeer zurück: Der Plafond des Ausstellungsbereiches ist jetzt blau gemalt – die Besucher tauchen mit der Seekuh ein ins Wasser, das einst die Gegend um Eggenburg überflutete.

Die großflächigen Glasscheiben der Vitrinen wurden gegen bruchfeste getauscht. Das erhöhe nicht nur die Sicherheit für das Publikum, sondern erleichtere auch die Arbeit und den Zugang zu den Objekten für das Museumspersonal, sagt Museums-Leiter Johannes Tuzar. Bisher mussten die Glasfenster mühsam ausgebaut werden, um zu den Ausstellungsstücken zu gelangen oder Reinigungsarbeiten durchzuführen. Man braucht die Scheiben jetzt nur auf Schienen zu verschieben. Außerdem wurden feuchte Mauerstellen saniert und Wandheizungssysteme installiert.

Gerhard Dafert, Obmann der Krahuletz-Gesellschaft, erfreut: „Die Gäste erwartet jetzt ein Museum im neuen Glanz.“ Geöffnet ist das Museum ab 28. März bis 30. November jeweils Montag bis Freitag, 9 bis 17 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertag, 10 bis 17 Uhr.

