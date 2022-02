„Familienfreundliche“ Region ist schon fast am Ziel

Die „familienfreundliche Region Manhartsberg“ biegt auf die Zielgerade: Der Audit-Prozess steht kurz vor dem Abschluss.

Am 16. Februar traf sich die Projektgruppe nach mehreren Online-Abstimmungen im Jänner und Februar am neuen Standort des Generationenzentrums „GiZ Region Manhartsberg“ in Eggenburg. Dabei wurde von den Vertretern der sieben Teilnehmergemeinden (Burgschleinitz-Kühnring, Eggenburg, Maissau, Meiseldorf, Röschitz, Sigmundsherberg und Straning-Grafenberg) die Liste der familienfreundlichen Maßnahmen finalisiert, die in den nächsten drei Jahren umgesetzt werden soll. Diese sogenannte „Zielvereinbarung“ muss nun noch in den Frühjahrssitzungen der Gemeinderäte aller Regionsgemeinden beschlossen werden. Danach ist der Audit-Prozess, der durch die NÖ.Regional begleitet wird, erfolgreich abgeschlossen.

Einige der Maßnahmen wurden auch schon auf den Weg zur Umsetzung gebracht: Die Unterstützung der Weiterentwicklung des ElKiZ zum GiZ mit Angeboten für alle Generationen wurde im Rahmen der Online-Befragung im Herbst von 75 Prozent der Teilnehmenden als (sehr) wichtig bewertet. Die Regionsgemeinden unterstützen dieses Vorhaben deshalb in den nächsten drei Jahren mit einem finanziellen Beitrag – die NÖN berichtete. Darüber hinaus ist auch geplant, Angebote wie Spieletreffs in die Regionsgemeinden auszuweiten.

Mit Unterstützung des Lions Club Horn konnte vom GiZ bereits ein neues Freizeit- und Bewegungsangebot für Kinder mit besonderen Bedürfnissen ab vier Jahren (Kurs „KuBu-Kids“) geschaffen werden. Kursstart ist bereits Anfang März. Sandra Fasching und Margit Haider führten die Projektgruppe durch die frisch renovierten Räume des GiZ. Über 2.000 ehrenamtliche Arbeitsstunden sind in die Renovierung geflossen und lassen den ehemaligen Stadtkindergarten in neuem Glanz erstrahlen.

