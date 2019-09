Unverhofft kommt oft – und damit muss man sich derzeit in der Stadt auseinandersetzen. Denn bei den Bauarbeiten für die Kanal-Vorreinigungsanlage stieß man auf Felsen, das wiederum verursacht eine Verzögerung beim Kanalbau.

„Wir können die Kanalbauarbeiten in der gesamten Pulkauer Straße stadteinwärts bis zum Kreisverkehr erst am 9. September starten, geplant wäre der Baustart Ende August gewesen“, berichtet Bürgermeister Georg Gilli. Die Bauarbeiten laufen derzeit bei der Vorreinigungsanlage, die grobe Verschmutzungen in Abwässern auffängt, im Bereich der alten Kläranlage. Man stieß dabei auf Felsen. „Dadurch wird verspätet mit dem Kanalbau begonnen“, erklärt der Bürgermeister. Die Abwässer aus der Vorreinigungsanlage gelangen dann nach Röschitz in die Kläranlage.

„Beim Kanal haben wir noch ein Mischwassersystem, das jetzt auf Regenwasser- und Schmutzwasserkanäle geändert werden soll“, führt Gilli aus. Dazu sei auch der Kanalbau in der Pulkaustraße notwendig. Während der Arbeiten, die voraussichtlich bis 26. November dauern werden, muss der Straßenverkehr umgeleitet werden.