Er ist keiner, der sich einreden lässt: Das lässt sich nicht umsetzen. Du wirst auf die Nase fallen. Florian Juterschnig hat solche und ähnliche Sätze von vielen Seiten gehört, sein Projekt hat er trotzdem durchgezogen. „Keinen Schritt zurück!“ ist ein Roman aus seiner Feder, den er jetzt verfilmt hat – und das auf eigene Faust.

„Ich bin ein Just do it-Typ“, erklärt der 23-Jährige. Er wollte einen Film drehen und tat dies trotz Widrigkeiten. Er musste zuerst die Filmcrew finden, die das mit ihm durchziehen will. Er sah sich nach einem Regisseur um, mit dem er sich wohlfühlte. Marek Vesely und die Schauspieler gaben mit dem Autor der Filmgeschichte den letzten Feinschliff. Und das Team musste sich um die Finanzierung kümmern.

Denn: „Alle Förderstellen haben abgesagt“, sagt Juterschnig, er kommt aus Wiener Neustadt und hat einen großen Bezug zu Eggenburg, weil ein Teil seiner Familie dort lebt. Die Geldgeber wollten Erfahrung und Referenz: „Ich verstehe sie ein bisschen, eigentlich sollte man bei einem Independent-Film in Deckung gehen. Es ist schon so, dass viele Traumtänzer unterwegs sind. Aber wir haben bewiesen, dass wir nicht so sind.“

Team aus Studenten und jungen Leuten

Das Team besteht aus Studenten und aus jungen Leuten, die das Projekt interessiert. „Sie haben sich absichtlich auf geringe Gagen eingelassen“, schildert Juterschnig. Geliehenes Equipment, Verhandlungsgeschick gepaart mit der Passion: Die Kosten seien im Vergleich zu anderen Filmen niedriger gehalten worden, aber dennoch nicht gering gewesen.

Der Film war ein Risiko, aber auch eine Schule für die junge Crew. „Alle wussten, worauf sie sich einlassen.“ Aber: „Es ist eine Riesenchance: Wir haben danach die Erfahrung und auch die Referenz.“ Gerade weil einiges schief gegangen ist, habe man sich viel aneignen können: „Die Lernkurve war 90 Grad.“ Eines von vielem, das Juterschnig selbst aus dem Projekt mitnehmen konnte, ist: „Ich habe gelernt, mit Menschen im Guten wie im Schlechten umzugehen und Verantwortung zu übernehmen.“

Der Film unterscheidet sich von der Buchvorlage, wie Juterschnig erzählt, er erzähle die spannendere Geschichte: Bergen, „eine Bananenrepublik“ in den 1960er Jahren: Junge Menschen schließen sich dem Widerstand gegen die diktatorische Regierung an, darunter die Geschwister von Maggy Stuart. Sie selbst wird als Verräterkind gebrandmarkt ...

„Ich will etwas, dass mich weiterbringt“

Die eigentliche Geschichte ist wohl die, die hinter der Kamera passiert ist. Die Wiener Filmcrew „Optix-Society“ und ihre Schauspieler wollten schon früher den Film verwirklichen, aber die Corona-Pandemie kam dazwischen; kurzerhand machten sie ein Hörspiel und im Herbst kommt eine Zeichentrickserie zum Buch heraus. Der große Plan ließ sie aber nicht los: einen Film machen.

„Ich will etwas, dass mich weiterbringt“, erklärt Juterschnig, warum er den durchaus steinigen Weg gegangen ist. Er sehe die Tendenz in Österreich, „dass der Jugend mit vielen Argumenten erklärt wird, warum etwas nicht geht“.

Den jungen Erwachsenen hat mit „Keinen Schritt zurück!“ gezeigt, dass es geht: „Wir haben alle Coronaregeln eingehalten, alles ist legal, alles ist sich finanziell ausgegangen.“ 23 Tage dauerte der Dreh in der Steiermark, in Kärnten, Niederösterreich und Wien: Dass in Drosendorf gedreht werden muss, war für Juterschnig klar. Er hatte das Schloss vor Augen, als er im Buch die fiktive Mädchenakademie beschrieb. Teil der Szenen ist auch der Lindenhof in Eggenburg. Das Material wird jetzt geschnitten, dann kommt der Spielfilm zu den Verleihfirmen. Gezeigt werden soll er im nächsten Sommer.

„Es hat funktioniert: Der Film ist gut, hat eine entsprechende Qualität und kommt ins Kino – und er wird hohe Wellen schlagen“, davon ist Juterschnig überzeugt. Und er habe schon die nächsten Projekte laufen, etwa für Universum History.