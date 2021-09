Wetterbedingt gleich um 21 Öffnungstage weniger verzeichnete das Freibad Eggenburg in der Saison 2021 gegenüber jener 2020. Dennoch: Stadtrat Stefan Jungwirth und sein Bad-Team dürfen sich über ein Gästeplus von 2.000 Personen freuen. Insgesamt kamen heuer knapp über 18.000 Gäste in das Eggenburger Freizeit-Paradies.

Wieder verstärkt Familien als Gäste im Bad

Außerdem erfreulich: „Wir haben ausschließlich Lob von unseren Gästen bekommen. Da haben wir gesehen, dass sich unsere Investitionen in das Bad gelohnt haben“, zeigte sich Jungwirth erfreut. Denn besonders im Kinderbereich hatte man vor der Saison erweitert. Auch die Anschaffung von neuen Liegen und von Sonnenschirmen sei bei den Badegästen gut angekommen, erzählt Jungwirth. Man habe heuer verstärkt Familien als Gäste zurückgewinnen können, freut sich Jungwirth. Während vormittags vorwiegend Gäste älteren Semesters gekommen seien, um in Ruhe zu schwimmen, seien es dann nachmittags Familien gewesen. „Und so hat sich ein toller Generationen-Mix ergeben. „Damit sind wir auf Kurs, das ist unser Ziel“, sagt er. Für 2022 sind daher weitere Erweiterungen im Kinderbereich und ein Ausbau der Bewässerung geplant. Auch weitere Bäume sollen als Schattenspender gepflanzt werden, mit weiteren Schirmen soll das Schattenangebot ebenfalls noch aufgepeppt werden.

Team als Garant für den Erfolg

Geschuldet sei der Erfolg einem guten Teamwork, sagt Jungwirth. Das Bauhof-Team rund um Christian Zeder, Reinhold Horzynek von der Stadtgemeinde Eggenburg und die Mitglieder in seinem Ausschuss hätten Top-Arbeit geleistet. Aber besonders das Bademeister-Team habe dank umsichtiger Arbeit viel zum Badevergnügen der Gäste beigetragen – und verzichtet auch nicht auf die notwendige Ausbildung. Stefan Jakli etwa – heuer neu im Bademeister-Team – habe auf Anhieb und innerhalb kürzester Zeit alle notwendigen Prüfungen geschafft.

Auch mit Buffet und Schwimmkursen gepunktet

Auch die neuen Pächter des Freibad-Buffets – Erol Altindas und Özel Muhammet, die auch das Lokal „Momo’s“ hinter dem Spar-Markt betreiben – verdienen laut Jungwirth Lob. Nach leichten Anlaufschwierigkeiten am ersten Wochenende – da wurde mit 800 bis 900 Gästen gleich ein regelrechter Ansturm verzeichnet – habe dann alles gut geklappt. „Die Qualität des Essens war sehr gut, wir haben viel Lob über die neuen Pächter gehört“, sagt Jungwirth.

Gut besucht waren übrigens auch die im Freibad Eggenburg angebotenen Schwimmkurse, an denen insgesamt 60 Kinder teilgenommen haben, 80 weitere mussten mit der Warteliste Vorlieb nehmen. Auch Schulklassen aus weiter entfernten Orten – etwa Gföhl – hätten in der letzten Schulwoche vor den Ferien noch den Weg ins Eggenburger Freibad gefunden: „Schön, dass Schulen wieder zu uns kommen – und auch die dafür notwendigen Ressourcen an Pädagogen haben“, meint Jungwirth.

Corona war heuer nur Rand-Thema

Probleme mit Corona habe es heuer übrigens keine gegeben. Aber, so Jungwirth: „Viele Gäste waren verunsichert, welche Regeln eigentlich gelten, etwa, ob sie Maske tragen sollen oder nicht.“ Man habe aber versucht, mittels Plakaten die Gäste über die jeweils gültigen Regeln in Kenntnis zu setzen.