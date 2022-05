Freibad: Preise als Streit-Thema zum Saisonstart

Werbung

Seit 2017 wurden die Eintrittspreise für das Eggenburger Freibad nicht mehr erhöht. Die aktuell mit den Stimmen der ÖVP-Mehrheit beschlossene Anpassung stieß bei der SPÖ-Fraktion auf wenig Gegenliebe.

Bürgermeister Georg Gilli. Foto: Foto Archiv

Als Grund für die Erhöhung – der Preis für eine Tageskarte für Erwachsene steigt von 4,50 auf 5 Euro, eine Saisonkarte von 58 auf 70 – nannte Bürgermeister Georg Gilli die steigenden Preise für Energie und Chemikalien. Stadtrat Stefan Jungwirth machte die Kostensteigerung am Beispiel von Chlor anschaulich. Der Preis für eine 100-Liter-Flasche sei seit 2017 von 112 auf 187 Euro gestiegen. Er habe eine Verantwortung zu tragen und meinte: „Wenn die Zahlen im Budget nicht gut ausschauen, wird das auch wieder kritisiert.“ Er bezifferte die erhofften Mehreinnahmen durch die Preiserhöhung auf Nachfrage von SPÖ-Mandatar Adolf Wechselberger mit etwa 12.000 Euro. Gemeinderätin Birgit Rupp ergänzte, dass das Bad durch die gesetzten Maßnahmen in den vergangenen beiden Jahren wesentlich attraktiver geworden sei und man die höheren Eintrittspreise dadurch wieder hereinholen könne, indem man sich die Spritkosten für die Anfahrt in andere Bäder sparen könne.

Gemeinderat Manfred Mayer. Foto: Archiv

SP-Mandatar Manfred Mayer erklärte dann, er wolle beim Beschluss nicht mitgehen. Er begründete das damit, dass man den Bürgern vor dem Hintergrund der aktuellen Teuerungswelle („Für die kann die Stadtgemeinde nichts“) nicht noch mehr Geld aus den Taschen ziehen dürfe. „Wir hier haben alle gute Jobs. Aber es gibt Leute, die müssen mit 1.200 Euro auskommen. Denen will ich das nicht antun“, sagte Mayer. Sein Fraktionskollege Kurt Schrottmeyer meinte, dass das Bad für die Gemeinde ohnehin ein Defizit bringe. Es würde die Gemeinde nicht umbringen, auf die Erhöhung zu verzichten. Die SPÖ stimmte dann geschlossen gegen die Erhöhung, FPÖ-Gemeinderat Vincenz de Waal war nicht mit dabei.

Zwei Neue im Team der Bademeister

Neu im Eggenburger Freibad, das am vergangenen Freitag eröffnet wurde, sind mit Stefan Jakli, der im Vorjahr schon mitarbeitete, und Florian Löfler zwei neue Bademeister, Löfler hat auch seine Rettungssanitäterausbildung absolviert. Er sei stolz, dass es in Eggenburg so viele engagierte Mitarbeiter gebe, sagte Jungwirth. Wichtig seien aber auch die „guten Geister im Hintergrund“: Bauhofleiter Christian Zeder und Gemeinde-Mitarbeiter Reinhold Horzynek, die laut Jungwirth immer darauf schauen, dass alles perfekt funktioniert.

Das neue Spielgerät soll bei den Kleinsten Badegästen für Spaß sorgen. Foto: Foto privat

Fertig ist auch das neue Kinderspielgerät am Spielplatz des Freibades. „Wir werden in den nächsten Jahren den Kinderspielplatz noch weiter ausbauen“, sagt Jungwirth. Denn: „Das ist wichtig und auch eine richtungsweisende Linie, die wir unseren Besuchern neben perfekten Wasserbedingungen bieten wollen.“

