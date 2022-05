Frühjahrskonzert: 400 Gäste bei der Premiere

Werbung

Das 38. Frühjahrskonzert des Bürgerkorps Eggenburg fand zum ersten Mal in der Stadthalle Eggenburg statt und war gleich ein voller Erfolg. Mit dem Thema „Musikalische Reisen“ tourte die Musikkapelle unter der Leitung von Kapellmeister Stefan Pfaunz mit dem Publikum quer durch Österreich, Tschechien und die USA.

Dabei sorgten nicht nur die Musikstücke für eine Abwechslung, auch der Dirigentenstab wurde an Stellvertreter Johannes Döller für ein paar Stücke weitergegeben. Jugendarbeit wird in diesem Verein besonders groß geschrieben und das spiegelt sich im Jugendblasorchester Young Spirit unter der Leitung von Magdalena Ziegler wider. So bereitete nicht nur der musikalische Aspekt den Zuschauern eine besondere Freude, sondern auch, dass man sehen konnte, mit welcher Begeisterung die Young Spirits ihr Können darboten.

Da pandemiebedingt die vergangenen zwei Jahre keine Ehrungen stattfanden, gab es diesmal umso mehr Gratulationen. Trompeter Michael Wechselberger zog mit seinem Solo in „Concerto of Trompet“ das Publikum in seinen Bann. Mit diesem Frühjahrskonzert bewies das Bürgerkorps, dass Musik wichtig ist und Menschen, egal ob Jung oder Alt, Musiker oder Zuhörer, verbindet.

