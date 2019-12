Die Vorfreude auf ein herzhaftes Schnitzel verging einem 47-Jährigen, als er in dem Eggenburger Lokal einen Krautsalat als Beilage serviert bekam. Seinen Unmut tat er lautstark kund, was wiederum den Lokalbetreiber (30) verärgerte. Ein Wort ergab das andere und schon lagen sich der Gast und der Wirt in den Haaren.

„Ich bin ihm net an die Gurgel g’gangen“

Das Verbalgefecht eskalierte in ein handfestes Gerangel mit Sturz der beiden Kontrahenten, bei dem letztlich der Gast mit einer Schädelprellung und einem gebrochenen Schultergelenk auf der Strecke geblieben ist. Der Wirt kam mit leichten Blessuren (Abschürfungen und Cut am Augenlid) davon.

Die Streithähne landeten beide vor Gericht, wo beide ihre Unschuld beteuerten.

„Ich bin ihm net an die Gurgel g’gangen. Er hat mi nach meiner Kritik aus dem Lokal geworfen. Im Vorbeigehen hat er mich g’stessen und da hab ich ihm reflexartig a Watschen gegeben. Dann hat er mi gepackt und hat se auf mi g‘schmissen“, schilderte der 47-Jährige und wollte einen Freispruch mit 5.000 Euro Schmerzensgeld.

„Das war nicht so“, entgegnete sagt der Wirt und erklärte, der Gast sei der Aggressor gewesen. Er habe sich nur gewehrt.

Wie es sich nun wirklich abgespielt hat, konnten oder wollten die Zeugen nicht sagen. Den entscheidenden Moment, wer der Aggressor gewesen ist, wollten sie nicht wissen. Auf höflicher Basis sei es nicht abgelaufen und bezeugten: Der Wirt habe „schleich di“, geschrien, der Gast „Bei dem Salat, kann’st da des Schnitzel in Orsch schieben!“ Da ein wichtiger Zeuge plötzlich nicht mehr ausreichend Deutsch sprechen konnte, musste zur Ladung eines Dolmetschers vertagt werden.