Gschichtln aus dem Alltag: „Der Alte“ dichtet wieder

Und wieder gibt es „Neues vom Alten“: Der Eggenburger „Stadtpoet“ Manfred Palmberger bringt – diesmal im Eigenverlag, um „die Zensur der Verlage zu umgehen“, wie er sagt – seinen zweiten Gedichtband heraus. Der trägt den Titel „Momente – gedichtet & getextet“.

Der Band ist ähnlich wie der erste Gedichtband „Alle schauen ins Narrenkastl“ in Gruppen von Gedichten aufgeteilt, allerdings wesentlich umfangreicher als Band 1. Auf mehr als 200 Seiten finden sich Gedichte, die Palmberger als „konzentrierte Kürzestgeschichten“ bezeichnet, zu den Themen Mann und Frau, Leben und Tod, Himmel und Hölle. Allesamt sind sie laut Palmberger dem Alltag, dem realen Leben entrissen. Er wolle „kleine literarische Menüs, tägliche Mahlzeiten oder schmackhafte Imbisse“ bieten. Diese literarischen Gerichte seien teilweise leicht verdauliche Bio-Gerichte, teilweise aber auch Deftiges, zu dem man einen Schnaps zum Verdauen brauche. Mit seinen Texten wolle er aufzeigen, was man aus alltäglichen Ereignissen und Geschehnissen lernen könne, ohne mit erhobenem Zeigefinger aufzutreten.

Zugunsten dieses Werks hat er übrigens seinen bereits in der NÖN vorgestellten neuen Roman „Erziehungsheim“ über die Ereignisse im Eggenburger Erziehungsheim in den 1970er-Jahren hintangestellt. Der Grund? „Die Texte im Gedichtband beziehen sich vielfach auf Corona, das hat jetzt noch Relevanz, in einem Jahr hoffentlich nicht mehr die gleiche. Die Erziehungsheim-Geschichte wird in Eggenburg aber immer Thema sein“, sagt Palmberger.

Vorstellen will Palmberger seinen Gedichtband auch bei Lesungen. Wann ist aber noch unklar, denn: „Heutzutage ist ja gar nichts fix“, sagt er. Eventuell ist eine Lesung erst im Rahmen der Eggenburger Kulturwoche im Herbst möglich.

