Beim Eggenburger Stadtheurigen hatte man am Samstag ein besonders gutes Wort beim Wettergott eingelegt: Herrlich milde Temperaturen und das mittelalterliche Flair der Stadtmauern machten das literarisch-musikalische Programm „Narrenspiele & Gedankensplitter“ des Wiener Künstlers Hannes Hawlicek zum feinen kulturellen Gustostückerl.

Mit Verve und der nötigen Portion Wiener Schmäh holte der gebürtige Floridsdorfer berühmte Shakespeare-Figuren und unverwechselbare Nestroy-Charaktere vor den Vorhang. Was den Künstler an den Narren, wie etwa Nestroys Nebel aus dem Stück „Liebes’gschichten und Heiratssachen“ so fasziniert: „Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verschmelzen zum Augenblick, der jedem schrecklich Alltägliches und alltäglich Schreckliches beschert“ beschreibt er. „Die von Shakespeare und Nestroy erdachten Narren stehen immer außerhalb der Gesellschaft, um sie bis in ihren Kern hinein beobachten zu können – Herrscher wie Beherrschte. Sie zeigen die Absurditäten der Realität und das ist eine wichtige Aufgabe, leider kommen die Narren immer mehr abhanden …“

Fünf Nestroy-Couplets, viele hintergründige Monologe und Anekdoten verführten das Publikum zum Schmunzeln und Nachdenken. Auf die Frage, ob er eine Lieblingsfigur hat, zögert Hawlicek keine Sekunde: „Ich mag die Narren, wenn sie Narren sind – und keine Trottel!“

Tipp: Das kommende Programm von Hannes Hawlicek dreht sich um die „Ansichten eines Badewaschls“. Premiere: 11. November, Wiener Metropoldi.