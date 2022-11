Hans Siedler wird neuer Finanz-Stadtrat

Mit Hans Siedler (ÖVP) soll bei der Sitzung des Eggenburger Gemeinderates am 10. November der Nachfolger des zurückgetretenen Finanz-Stadtrats Markus Tutschek (die NÖN berichtete in der Vorwoche über den Rückzug) gewählt werden. Das bestätigte Bürgermeister Georg Gilli auf NÖN-Nachfrage.

Eggenburg Jetzt tritt auch Tutschek ab: Grund ist Zeitmangel

Mit Siedler übernehme ein auf diesem Gebiet erfahrener Mann das Finanz-Ressort, begründet Gilli die Entscheidung. Siedler gehört seit der Wahl 2020 dem Eggenburger Gemeinderat an. Warum er diese Funktion übernimmt, liegt für ihn auf der Hand: „Weil ich sie mir zutraue“, sagt er zur NÖN. Ihm sei klar, dass die Aufgabe sehr intensiv und verantwortungsvoll sei. Als Leiter des Rechnungswesens in einem mittelständischen Betrieb bringe er aber aus seiner beruflichen Tätigkeit genug Erfahrung für diese Aufgabe mit. Siedler gehörte auch bisher schon dem Finanz-Ausschuss an.

Der 1970 geborene Siedler war bisher als Umweltgemeinderat und Energieberater tätig. Ob er das künftig bleibt, müsse noch abgewartet werden. Er mache das ebenso wie sein Engagement beim UHC Eggenburg von der zeitlichen Intensität der neuen Aufgabe abhängig. Aktuell steht schon die erste intensive Aufgabe – die Erstellung des Voranschlags für 2023 an. Dazu will sich Siedler noch mit seinem Vorgänger abstimmen.

Silvia Egelwolf zieht neu in Gemeinderat ein

Das durch den Tutschek-Rückzug frei gewordene Mandat im Gemeinderat wird übrigens die 40-jährige Silvia Egelwolf übernehmen. Damit ist neben Stadträtin Birgit Rupp wieder eine zweite Mandatarin aus der Eggenburger Katastralgemeinde im Gemeinderat tätig.

