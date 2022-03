Historische Kulinarik: Nicht gegeizt mit Eiern und Fett

Was ist schlimmer, als auf bestelltes Essen zu warten? Von kulinarischen Köstlichkeiten nur zu hören! So erging es den Besuchern des Krahuletz-Museums in Eggenburg, die am 25. Februar den Vortrag von Eva Maria Mannsberger über ein Kochbuch aus dem Jahr 1632 hörten. Schon im 17. Jahrhundert kannten die Menschen zahlreiche Schmankerln für Herz, Hirn und Magen. „Dieses Genre gibt es schon lange“, berichtete Mannsberger, „man kann sie als Spiegelbilder ihrer Zeit betrachten, denn sie zeigen durch die Auswahl der Zutaten, wie groß Not und Elend gerade waren.“

Das 1893 auf einem Dachboden gefundene Kochbuch liefert mit seinen 524 Rezepten nicht nur einen Einblick auf das, was täglich auf den Tisch kam, sondern war auch medizinischer Ratgeber für zahlreiche Wehwehchen und Beschwerden, sowie Anleitung für Schönheitsrezepte und Tinkturen. Für Mannsberger ist klar, dass dieses Kochbuch für die Küche eines reichen Mannes bestimmt war: „Da wird beispielsweise Silberbesteck erwähnt und es werden verschwenderische Angaben zu Gewürzen, Eiern und Fett gemacht.“

Kartoffel bekannt, aber noch nicht „in“

Auf’s Gramm genau war das freilich nicht, denn von den Köchen wurde erwartet, dass sie wussten, was ihrem Herrn gesundheitlich guttat. War der Gutsherr aufbrausend und cholerisch? Dann durfte keinesfalls scharf gebratenes und stark gewürztes Rindfleisch auf den Tisch, besser Gekochtes und „lind“ Gewürztes. Einige Seiten mit medizinischen Behandlungsrezepten fehlen leider, sie wurden herausgeschnitten. Den Grund dafür kann man nur vermuten. Vielleicht wollte jemand die Seiten stehlen oder man hatte gar Angst, der Hexerei bezichtigt zu werden. Außerdem nicht auf dem Menüplan: unsere heutzutage so heißgeliebten Kartoffeln. Die erdige Knolle war zwar schon bekannt, ihren Siegeszug traten Erdäpfelknödel, Pommes & Co erst einige Jahrzehnte später an. Fazit: ein großartig aufbereiteter und schön bebilderter Vortrag von Eva Maria Mannsberger, der mehr hungrige Zuhörer verdient hätte.

