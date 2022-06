Känguru-Wettbewerb: Ein Ass in Mathe

Mit gerade einmal zwölf Jahren wurde David Tutschek zum großen Helden der Mathematik. Der Schüler der 3. Klasse des Erzbischöflichen Gymnasiums Hollabrunn nahm am internationalen Känguru Wettbewerb teil. Dabei holte sich das Mathe-Ass den Landessieg, bundesweit belegte David den dritten Platz. Für diesen Erfolg fand eine gebührende Siegerehrung in der Aula der Wissenschaften im Jesuitensaal in Wien statt.

Der Obmann des Vereins „Känguru der Mathematik“ Robert Geretschläger zeigte sich von der Leistung sehr beeindruckt. Als Nächstes folgt noch die Landessiegerehrung und dann geht es für den Eggenburger weiter in die Schweiz, zum sogenannten DACH-Treffen. Hier stellen die erfolgreichsten Känguru-Teilnehmer aus Österreich, Deutschland und der Schweiz ihr Können unter Beweis.

Beim Känguru-Wettbewerb der Mathematik sind ganz allgemein logisches und systematisches Denken sowie räumliches Vorstellungsvermögen und das rasche Finden einer Antwort gefragt. Zusätzlich müssen die Schüler abwägen, ob es überhaupt eine Antwort für die Frage gibt. Denn jede falsche Lösung ist zugleich ein Punkteabzug. Ein spannender Wettbewerb für Mathematik-Asse wie David Tutschek.

