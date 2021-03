Sozialleistungen im vierstelligen Bereich soll sich ein Paar ab 2018 erschlichen haben, indem die 47-Jährige und der 70-Jährige den Anschein erweckten, keine rechtlich definierte Lebensgemeinschaft in Eggenburg zu führen. Sie selbst geben vor dem Bezirksgericht an, eine Beziehung zu führen, aber in getrennten Wohnungen zu leben. Die Angelegenheit kam ins Rollen, nachdem sich ein Polizist mit der Beschwerde einer Nachbarin auseinandergesetzt hatte.

Der 70-Jährige „sekkiert mich bis aufs Blut“, habe sie dem Beamten erzählt. Wüste Beschimpfungen seien ihr gegenüber gefallen. „Ich habe das als meine Aufgabe gesehen, zu intervenieren, und das hat auch funktioniert“, schildert der Beamte, dass seitdem Ruhe im Wohnhaus eingekehrt sei. Mit der Wut des 70-Jährigen habe er bei und nach der Intervention nicht gerechnet.

„Wegen der 40 Euro weniger Miete! Was geht das die Polizei an!“ Polizist erinnert sich an diese Wortmeldung, die der 70-Jährige getätigt haben soll

Die Worte seien im Zuge dessen gefallen: „Wegen der 40 Euro weniger Miete! Was geht das die Polizei an!“ Das machte hellhörig: Es folgten die Befragung zweier Nachbarn, die Überprüfung des Türschildes und Kontrollfahrten, ob das Auto des Beschuldigten in der Nacht vor dem Haus seiner Lebensgefährtin zu sehen ist.

Eine Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft habe man aber nicht getätigt, „weil’s zu dem Zeitpunkt noch nicht erwiesen war“, sagt der Polizist. Das Gericht geht der Frage detailliert in allen relevanten Punkten nach, befragt das Paar, zwei Postzusteller und Nachbarn.

„Mein Mandant hat keine subjektive Absicht, irgendjemanden zu schädigen“, verweist der Verteidiger darauf, dass keine einzige Behörde tätig geworden sei. „Es ist schon so, dass ich in manchen Aussagen Zweifel hege“, glaubt Richter Thomas Zach dem Paar nicht ganz. Unterm Strich sei aber davon auszugehen, dass keine umfassende Lebensgemeinschaft bestehe. Er spricht das Paar davon frei, zu Unrecht Sozialleistungen kassiert zu haben.