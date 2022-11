Jetzt tritt auch Tutschek ab: Grund ist Zeitmangel

Nur wenige Wochen nachdem mit Margarete Jarmer eine ÖVP-Stadträtin ihren Rückzug aus der Lokalpolitik bekannt gegeben hatte, warf nun der nächste ÖVP-Stadtrat das Handtuch: Markus Tutschek reichte mit 31. Oktober seinen Rücktritt ein.

Tutschek kam nach der Gemeinderatswahl 2020 als Quereinsteiger in den Gemeinderat und übernahm auch gleich die Funktion des Finanz-Stadtrates, nachdem sich Gerhard Kabesch aus der Politik zurück-gezogen hatte. Als Grund für seine Entscheidung zum Rücktritt führte Tutschek gegenüber der NÖN mangelnde Zeit an. Er habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, könne sich seiner Funktion aber nicht mehr mit voller Energie widmen: „Und ich will keine halben Sachen machen“, sagt Tutschek.

Nachfolge-Frage soll rasch geklärt werden

Die vergangenen zweieinhalb Jahre möchte er aber nicht missen: „Es war sehr schön, ich habe es sehr gerne gemacht“, sagt er in Anlehnung an ein Zitat von Kaiser Franz-Josef. Er hoffe, dass er sein berufliches Wissen und seine fachliche Kompetenz – der studierte Betriebswirt arbeitet seit 2008 als Unternehmensberater – dazu einbringen habe können, etwas für die Stadtgemeinde Eggenburg zu bewirken. Positiv strich er auch das gute Einvernehmen mit den Kollegen über die Parteigrenzen hinweg sowie die Zusammenarbeit mit dem für die Finanzen zuständigen Gemeindemitarbeiter Manfred Körbel hervor: „Der Umgang war immer sehr wertschätzend, er war ein super Ansprechpartner“, streut er dem Kassenverwalter Rosen.

Wer die Nachfolge Tutscheks antritt, sollte laut Bürgermeister Georg Gilli bei einer Sitzung am 2. November (nach Redaktionsschluss) geklärt werden. Den Abgang Tutscheks bedauere er. Die Situation mit zwei Abgängen von Stadträten innerhalb kurzer Zeit sei keine einfache. Man müsse diese Rücktritts-Entscheidungen aber akzeptieren – egal aus welchen Gründen sie fallen. Angesprochen auf die Gerüchte, dass es in der Eggenburger ÖVP atmosphärisch nicht zum Besten steht, meint der Bürgermeister, dass es immer, wenn Menschen zusammenarbeiten, auch „menschelt“.

Jetzt braucht es Ruhe

