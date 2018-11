Keine Spur von Reue oder Einsicht zeigte der Asylwerber aus Somalia vor Gericht. Der 17-Jährige wollte in Eggenburg, Tulln und Zwentendorf vor Schulen, Sportplätzen und an öffentlichen Jugend- Treffpunkten weder Drogen angeboten noch verkauft haben. Er habe lediglich einmal jemanden in Eggenburg etwas Cannabiskraut überlassen, räumte er ein.

Dass zahlreiche Zeugen erklärten „Er hat uns was angeboten“ und zwei Horner und ein Tullner bestätigten „Ja, ich habe einige Gramm bezogen“ ließ ihn sichtlich kalt.

„Er spuckte und versuchte, zuzubeißen“

Keinerlei Schuldeinsicht zeigte er auch zu dem Vorwurf, einen Lehrer eines Bildungszentrums geschlagen und Polizisten attackiert zu haben. Im Gegenteil, er präsentierte sich als unverstandenes Opfer, und schüttelte zur Schilderung des Lehrers nur den Kopf.

Der 17-Jährige sei schon öfters durch ungebührliches Verhalten aufgefallen. An jenem Tag habe er trotz Ermahnung den Unterricht geschwänzt und sei zum Gebet verschwunden:

„Eine Stunde später tauchte er wieder auf. Als er dann vom Kursverweis und Hausverbot am Bildungszentrum erfuhr, rastete er aus und schlug auf mich ein. Selbst auf unseren Sicherheitsmann und die alarmierten Polizisten ging er los, schlug und trat zu, spuckte und versuchte, zuzubeißen“, erzählte der Pädagoge.

Nach einem umfangreichen Beweisverfahren wurde der bislang unbescholtene Teenager zu acht Monaten auf Bewährung verurteilt. Nicht rechtskräftig.