Mit Jänner 2019 übernimmt Jürgen Heger die Kassenstelle für Gynäkologie und Geburtshilfe von Christa Toms in den Räumlichkeiten seiner bisherigen Wahlarztordination in Eggenburg, Grätzl 5/5.

Neben dem gesamten Spektrum der Gynäkologie und Geburtshilfe wie Ultraschalluntersuchungen, Schwangerenbetreuung mit MKP Untersuchungen, Verhütung, Wechselbeschwerden und Betreuung von Krebserkrankungen, hat sich Jürgen Heger besonders auf „Kinderwunsch“ (Betreuung der IVF Ambulanz im Landesklinikum Horn von 2006 bis 2016), „Brusterkrankungen“ und „Harnverlust“ spezialisiert.

Der in Wien aufgewachsene Mediziner, arbeitete zunächst nach der HTL Mödling bei der Firma Philips, ehe er 1994 den Entschluss fasste, in Wien Medizin zu studieren. Während des Studiums engagierte sich Jürgen Heger als wissenschaftlicher Mitarbeiter im AKH Wien und begann 2002 als Turnusarzt im Landesklinikum Horn, wo er dann auch die Ausbildung zum Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe absolvierte.

Seit Oktober 2009 ist Jürgen Heger Facharzt und Oberarzt im Landesklinikum Horn, wo er auch weiterhin, aber in geringerem Ausmaß tätig sein wird. Zudem hat er das Notarztdiplom und ist Sachverständiger für Managementsysteme der Gesundheitsbranche des TÜV Austria.

Privat ist Jürgen Heger mit Katharina Heger, Ärztin für Allgemeinmedizin (Gruppenpraxis Margeta – Heger) verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Für die Kassenordination entschied er sich, weil die „volle Beschäftigung im Landesklinikum Horn inklusive Nachtdienste und die steigende Patientenzahl in der Wahlarztordination meine Zeitressourcen an ein Limit gebracht haben“, so Heger. Dadurch sei nicht mehr viel Zeit für die Familie geblieben. „Da meine Kinder noch klein sind, musste ich jetzt etwas ändern“, sagt Heger.

Die Ordination in Eggenburg, in der Jürgen Heger von drei Assistentinnen unterstützt wird, musste geringfügig adaptiert werden. Eine Übersiedelung nach Horn ist geplant, wird aber noch, je nach Projektfortschritt, ein bis zwei Jahre dauern.