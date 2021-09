Am Montag war es soweit: Der neue Kindergarten in der Mozartstraße nahm seinen Betrieb auf. Damit wird mit diesem Startschuss gleichzeitig ein Schlussstrich unter eines der größten Projekte der jüngeren Stadtgeschichte gesetzt.

Geld für 2,5 Millionen-Euro-Projekt kommt aus EU

Der Baustart für das 2,5 Millionen-Euro-Projekt erfolgte im Juli des Vorjahres. Vorausgegangen war diesem Auftakt ein langes und intensives Planungsverfahren. Denn die finanzielle Obergrenze drohte damals überschritten zu werden – und das hätte zur Folge gehabt, dass die Stadtgemeinde tief in die Tasche hätte greifen müssen. Denn so wurde das Projekt zur Gänze aus EU-Mitteln finanziert. Um in diesem Kostenrahmen zu bleiben, mussten auch teilweise schon vergebene Gewerke nachverhandelt und neu vergeben werden (die NÖN berichtete).

Aller Schwierigkeiten zum Trotz sei ihm das Projekt persönlich sehr ans Herz gewachsen, freute sich Stadtrat Martin Neugebauer beim Start ins neue Kindergartenjahr. Es sei nach der intensiven Verhandlungs- und Planungsphase sehr schön zu beobachten gewesen, wie schnell gebaut wurde und die Pläne in die Realität umgesetzt wurden. „Uns war die bestmögliche Zusammenarbeit mit Land, Schulen und Kindergarten sehr wichtig. Das aktive Miteinbeziehen der Bediensteten und Pädagogen war Voraussetzung“, sagt Neugebauer.

82 Kinder in vier Gruppen betreut

Der Kindergarten wird in vier Gruppen geführt, jede Gruppe wird von einer Pädagogin und einer Betreuerin. Pro Gruppe steht auch eine Freifläche von 480 m 2 zur Verfügung. Die Gartenfläche wurde auf dem ehemaligen Sportplatz der Schule errichtet. Aktuell werden hier insgesamt 82 Kinder betreut.

Schon 14 Anmeldungen für Tagesbetreuung

Wie die NÖN bereits berichtete, übernimmt das Eltern-Kind-Zentrum (ElkiZ) Eggenburg die Tagesbetreuung für bis zu 25 Kleinkinder im Alter von ein bis sechs Jahren. Riesig war auch die Vorfreude bei ElkiZ-Leiterin Sandra Fasching. Man habe den August genutzt, um sich auf die neuen Aufgaben und den Start des Spatzennestes vorzubereitet. „Wir hatten auch schon die Möglichkeit, die Eltern und Kinder bei einem Erstgespräch und bei einem Eltern-Kind Spieletreff vom ElkiZ kennenzulernen“, erzählt sie.

Die Betreuung der Kinder übernehmen Julia Svoboda aus Eggenburg und Lisa Schmied aus Pernegg. „Ich unterstütze die beiden im Hintergrund in der Organisation“, sagt die Kindergartenpädagogin. Mittlerweile gibt es übrigens schon 14 Anmeldungen, der Start erfolgte mit zehn „Eingewöhnungskindern“, zwei kommen dann im Oktober dazu und zwei im Jänner. „Es kommen aber fast täglich neue Anfragen. 25 Kinder dürfen wir anmelden, 15 Kinder dürfen gleichzeitig anwesend sein“, sagt Fasching.

In den ersten Monaten steht für die Kids laut Fasching auf jeden Fall die Eingewöhnung und das gute Ankommen im Spatzennest im Vordergrund. „Danach möchten Lisa und Julia viel Wert auf Bewegung und Natur legen“, sagt sie. Drei Mal pro Woche steht der Tagesbetreuung der Bewegungsraum des Kindergartens zur Verfügung, auch der Garten soll bei (fast) jedem Wetter ausgenutzt werden.

Eröffnungstermin noch nicht fix

Einen Termin für die Eröffnungsfeier gibt es aktuell noch nicht – der ist laut Neugebauer allerdings schon beim Land angefragt, der 17. September steht derzeit im Raum. Angefragt hat auch die NÖN um eine Stellungnahme von Kindergarten-Leiterin Sabine Feichtner. Die wollte sich dazu auch zur Verfügung stellen. Dann trudelte aber ein Anruf seitens der Kindergarten-Abteilung des Landes in der NÖN-Redaktion ein, in dem mitgeteilt wurde, dass eine Stellungnahme seitens Feichtner aus terminlichen Gründen wegen des Beginns des Kindergartenjahres nicht möglich sei. Beim NÖN-Fototermin zeigte sich Feichtner wenige Stunden nach „Inbetriebnahme“ der Anlage aber sehr zufrieden.

Parkplatzgestaltung vor dem Start

Die Parkplatzgestaltung in der Dr. Eduard Krannerstraße soll übrigens laut Neugebauer noch heuer begonnen werden. Platz soll an der Rückseite des Kindergartens geschaffen werden, um die Anrainer im vorderen Bereich zu entlasten. Aber Ziel soll es sein, dass die Eltern die Kinder zu Fuß in den Kindergarten bringen. Es steht allerdings auch der Busbahnhof hinter der Schule und dem Kindergarten zur Verfügung.