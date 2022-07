Kinosommer mit vielen Hits im Mondscheinkino

Nach zwei Jahren pandemiebedingt eingeschränktem Kinovergnügen soll es heuer laut „Mister Mondscheinkino“ Andreas Zeugswetter wieder ein „Mondscheinkino wie damals“ geben. Vom 20. Juli bis 15. August werden an vier Wochenenden 19 Filme an 18 Abenden geboten. Dabei war das Erstellen des Programms nach zwei Jahren cineastischer Schmalkost heuer aus anderen Gründen herausfordernd: „Heuer hätten wir Programm für sechs bis sieben Wochen zusammenstellen können. Es sind viele gute Filme am Markt“, sagt Zeugswetter.

150.000ster Gast am ersten Wochenende erwartet

Mister Mondscheinkino Andreas Zeugswetter freut sich auf den 150.000 Gast in der 26. Saison. Foto: Martin Kalchhauser

Los gehts mit einem Leckerbissen für heimische Film-Fans mit einem Film-Doppel am 20.Juli. Bevor eine Folge der Serie „Meiberger – Im Kopf des Täters“, für die der Eggenburger Autor Wolfgang Brandstetter jun. das Drehbuch geschrieben hat, gezeigt wird, ist nämlich der Film „Little Green Bag“ zu sehen. Und dabei sausen zahlreiche bekannte Gesichter aus der Krahuletzstadt über die Leinwand. Gedreht wurde die Komödie vor 20 Jahren vom damals 16-jährigen Brandstetter mit einer Heimvideokamera, ohne Budget, aber mit tatkräftiger Unterstützung von halb Eggenburg und darüber hinaus.

So sind etwa der damalige Bürgermeister Willi Jordan, Zeugswetter selbst, der damalige NÖN-Redaktionsleiter Martin Kalchhauser und seine Sekretärin Rosi Gamerith, der damalige Bezirksinspektor Rudi Weiser oder der scheidende Raiba-Chef Gerhard Kabesch zu sehen. Aber auch Tony Wegas ist in diesem Streifen ebenso wie der mittlerweile verstorbene legendäre Reinhard „Hämsy“ Hammer zu sehen. Inhaltlich geht es um den italienischen Mafioso Hans (dargestellt von Gerhard Grubeck), der von seinem Bruder Chucko (Tony Vegas) nach Eggenburg „strafversetzt“ wird, um im beschaulichen Örtchen eine neue Mafia-Organisation aufzubauen. Der Spaßfaktor ist also garantiert.

Für die Gastro wird wie im Vorjahr der Eggenburger Johannes Tutschek sorgen. Schon für das erste Wochenende erwartet Zeugswetter übrigens den 150.000sten Besucher in der 25-jährigen Geschichte des Mondscheinkinos. Für ihn wird es ein „Golden Ticket“ geben.

