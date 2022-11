Klare Wahl: 18 von 20 stimmten für Hans Siedler

Neuwahlen in den Stadtrat und Nachbesetzungen in diversen Gremien nach dem Rückzug von Markus Tutschek aus Stadt- und Gemeinderat (die NÖN berichtete) standen bei der Sitzung des Eggenburger Gemeinderates am 10. November im Mittelpunkt. Nach der Angelobung der 40-jährigen Silvia Egelwolf aus Stoitzendorf als neue Gemeinderätin erfolgte die Wahl von Hans Siedler (ÖVP) zum neuen Stadtrat in geheimer Abstimmung. Er wurde von 18 der 20 anwesenden Mandatare – drei waren entschuldigt – gewählt. Siedler nahm die Wahl dankend an.

Siedler übernimmt die Führung des Finanz-Ausschusses, dem er schon bisher angehörte. Den nach dem Tutschek-Rücktritt freien Platz in diesem Ausschuss besetzt künftig Egelwolf. Zudem ersetzt Josef Schuh im Finanz-Ausschuss Stefan Jungwirth, der seinerseits für Siedler in den Verkehrsausschuss wechselt. Den dort freien Platz von Schuh übernimmt Julia Kainz – sie wurde vor wenigen Wochen nach dem Rücktritt von Stadträtin Margarete Jarmer (alle ÖVP) angelobt.

Neo-Mandatarin Egelwolf wurde auch in den Volks- und den Mittelschul-Ausschuss entsandt.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.