Kleindenkmal-Sanierung und Stadtbücherei: Stiftung half gleich doppelt

Klein, aber fein – so sind die Projekte, die zwei Eggenburger Vereine kürzlich unterstützten. Da ist zum einen die Gemeinschaftsaktion der Sparkassen Eggenburg Privatstiftung und des Vereins Pro Eggenburg, die gemeinsam mit den beiden Landesberufsschulen Eggenburg und Langenlois einem weiteren städtischen Kleindenkmal neuen Glanz verliehen. Zum anderen stattete die Sparkassenstiftung die Bücherei mit über 30 neuen Tonies aus.

Willibald Jordan, Leopold Buchinger. Foto: Petra Hauk

Dank der gelungenen Zusammenarbeit aller Beteiligten erstrahlt das Marterl vor der Eggenburger Landesberufsschule in der Pulkauerstraße nun wieder in frischem Glanz und wurde sogar mit der Statue des heiligen Gregor – gespendet von Fritz und Regina Überreiter – bestückt. Die Arbeiten am Kleindenkmal gehen sauf das professionelle Konto der Berufsschüler, die Sparkassenstiftung und Pro Eggenburg übernahmen die Finanzierung mit rund 2.000 Euro und die Organisation dieses Vorhabens.

„Seit Jahren unterstützen wir das Kleindenkmalsanierungskonzept der Stadt, jetzt ist wieder ein Schritt zu einem noch schöneren Ortsbild getan“, freut sich Stiftungsvorstand Willibald Jordan. Freude herrscht auch in der Stadtbücherei über den enormen Tonie-Zuwachs. „Gerade Tonies sind bei unseren jungen Lesern sehr beliebt, man kann nicht nur spannende Hörbücher mit ihnen hören, Lieder und Gutenacht-Geschichten, man kann mit den Figuren auch spielen“, berichtet Büchereileiterin Petra Hauk. Eine kleine Kundin rief angesichts der Fülle an neuen Figuren: „Das ist ja ein Tonie-Wunderland…!“

