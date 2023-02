Krahuletz-Museum: Archäologie ist ihre Berufung

Werbung

Das Krahuletz-Museum Eggenburg hat jetzt auch offiziell eine neue Direktorin. Susanne Stökl will das Museum ganz im Sinne ihres Vorgängers Johannes Tuzar weiterführen. Sie hat bereits 2014 erste Kontakte zum Krahuletz-Museum geknüpft und seit 2017 Tuzar als Kustodin unterstützt.

Susanne Stökl wurde am 17. Februar 1980 geboren, legte die Reifeprüfung am Bundesgymnasium Tulln ab und studierte von 1998 bis 2005 Klassische Archäologie und Alte Geschichte an der Uni Wien. Mit Tuzar teilt sie vor allem die Faszination für die Archäologie: „Es ist so, als ob man vergangene Menschenleben durch die Objekte spüren kann, wie ein Zeichen, das man durch die Zeit bekommt“, schwärmt Stökl für ihren Beruf, der ihr auch Berufung ist. „Durch die Funde sind die Schicksale auch heute noch spürbar!“

Zu ihren Aufgaben zählt die neue Leiterin des Krahuletz-Museums (sie ist selbst zweifache Mutter) auch die Vermittlung der Kultur und Geschichte an die Jugend. Das soll unter anderem mit Workshops und der Präsentation in den neuen Medien erfolgen. „Es reicht nicht mehr, nur durch die Ausstellungsräume zu schlendern, wir müssen unser Museum auch digital öffnen.“ Projekte mit Schulen oder ein Workshop in der Sandgrube Kühnring, bei dem die Kinder selbst nach archäologischen Fundstücken suchen können, gehören ebenfalls zu ihrem Programm. „Museum ist zeitgemäß, wenn wir es in die aktuelle Zeit übersetzen. Wir müssen einfach die neuen Vermittlungsformen nutzen und dürfen auch vor der Präsentation – etwa auf YouTube – nicht zurückschrecken. Das analoge Museum wird auf sich alleine gestellt nicht mehr weiter existieren können“, bedauert Stökl, ist jedoch auch bereit, neue Wege zu gehen.

Wenn Scherben zum Gefäß werden

Derzeit werden im Krahuletz-Museum rund 120.000 Objekte ausgestellt – jene, die bereits genau registriert sind. „Ich nehme an, wir haben ungefähr doppelt so viele, denn es gibt viele Fundkonvolute, die nicht einzeln erfasst sind. Auch bekommen wir immer wieder Neuzugänge von Sammlern, die ihre Fundstücke bei uns sicher verwahrt und geschätzt wissen“, lässt Stökl keinen Zweifel daran, dass jedes einzelne Stück für sie von großem ideellem Wert ist.

Wertschätzung gegenüber den Funden lernte Stökl auch durch die Teilnahme an verschiedenen Grabungen. „Die Sorgfalt habe ich in der Archäologie gelernt. Bei der Grabung findet man nur einen Bruchteil, eine Scherbe. Im Museum versteht man den gesamten Kontext und den Hintergrund. Die beiden Bereiche ergänzen sich perfekt, und es gibt viele Aha-Momente, wenn die Scherben zusammenpassen und dann zum Gefäß werden“, schildert Stökl begeistert von ihrem Arbeitsalltag. Unterstützt wird sie in ihrer Arbeit nicht nur von Tuzar, sondern auch von einem Archäologen und einem wissenschaftlichen Mitarbeiter. Ihr Arbeitsplatz ist derzeit noch ein Provisorium, denn ihr neues Büro wird umgestaltet und neu eingerichtet. Das hindert sie jedoch nicht daran, bereits an den kommenden Ausstellungen zu arbeiten. „Ein Leben für die Botanik“ über Franz Fischer wird am 22. April eröffnet, „Die Lebzelterei und Kerzenzieherei Schmid in Maissau“ steht ab 20. Mai im Rampenlicht. Die Öffnungszeiten des Krahuletz-Museums sind vom 1. April bis 30. November, jeweils Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertag von 10 bis 17 Uhr.

Der „Glücksritter“ hinterlässt seine Spuren

„Ein archäologischer Glücksritter“ – so wurde Johannes Tuzar einmal bezeichnet. Diesen Titel hat er nicht nur für sich angenommen, sondern er fand ihn auch durch seinen Lebenslauf bestätigt, gesetzte Ziele wurden erreicht und Wünsche erfüllt. So wollte er immer in einem Schloss wohnen – in Wisent wird sein Traum wahr. Als Student, vor dem Krahuletz-Museum stehend, erwachte in ihm die Idee, ein Museum wie dieses leiten zu wollen. Und er wollte die Sammlung Engelshofen in das Krahuletz-Museum bringen, auch das wurde Realität.

Doch wer steckt hinter diesem „Glücksritter“ der Archäologie? Tuzar wurde am 6. Jänner 1958 in Wien geboren. Während seiner Schulzeit wurde er durch Mitarbeit bei archäologischen Ausgrabungen zum Studium der Ur- und Frühgeschichte inspiriert. Schon als Student kam er mit den Sammlungen des Krahuletz-Museums in Berührung und wirkte bei Ausgrabungen, besonders in der Region Eggenburg, mit. Die Archäologisch-Soziale Initiative NÖ war seine erste berufliche Station, hier wurden nicht nur Ausgrabungen durchgeführt, sondern auch Ausstellungen gestaltet, was schon auf seine künftige Tätigkeit hinwies. Seine Erfüllung fand der „Glücksritter“ dann im Krahuletz-Museum, das er seit 1999 leitete. Hier war all das zu tun, was in einem Museum mit einem großen Gebäude und einem kleinen Team zu tun ist: Leitung, Ausstellungen, Forschung, Öffentlichkeitsarbeit, Vorträge, Führungen und Exkursionen, die Sorge für das Museumsgebäude und die Depots im Lichtspielhaus und in der Möbelfabrik.

Wesentliche Teile der Dauerausstellungen, besonders die Archäologie im 2. Stock, tragen seine Handschrift und wurden in seiner Zeit neu eingerichtet. Er hat Bleibendes geschaffen, wovon sich die Besucher überzeugen können. Auch zahlreiche Sonderausstellungen wurden auf die Beine gestellt. „Tuzar ist ein einfallsreicher ,Wegfinder‘ bei der innovativen Ausstellungsgestaltung. Er ist ein begnadeter Netzwerker, der seine zahlreichen Kontakte in die Welt der Wissenschaft und Kunst stets gerne im Dienst des Museums nutzt, ein guter Erzähler, nicht nur bei Führungen und Vorträgen, sondern auch im persönlichen Gespräch. Er liebt die alten Dinge, man merkt, wie er sich im Museum, umgeben von Altertümern, wohlfühlt“, streut ihm Museums-Obmann Gerhard Dafert zur Pensionierung Rosen.

Johannes Tuzar bleibt dem Museum erhalten

Im Jänner 2023 hat er sein 65.Lebensjahr vollendet und ist „größtenteils“ in Pension gegangen, „geringfügig“ beschäftigt und ehrenamtlich bleibt er der Krahuletz-Gesellschaft samt Krahuletz-Museum erhalten. „Wir freuen uns auf künftige befruchtende Anregungen, auf tatkräftiges Mitwirken, auf seine reiche Erfahrung und auf seine bunte, einzigartige Persönlichkeit“, so die Vorstandsmitglieder der Krahuletzgesellschaft, die Tuzar bei einem Abendessen ein Geschenk überreichten, das seine alte Leidenschaft, die er jetzt wieder aufleben lässt, das Gitarre spielen, reflektiert: einen Gitarrenständer.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.