Trotz der derzeitigen außergewöhnlichen Situation bereitet sich das Krahuletz-Museum auf die neue Saison vor. Im Ausstellungsbereich der „Volkskunde“ wird derzeit ein Raum renoviert. Darin sollen wertvolles Porzellan und historische Glasobjekte gezeigt werden. Geplant ist, diesen Teil der Dauerausstellung im Oktober im Rahmen der Eggenburger Kulturwoche zu eröffnen.

In einem anderen Saal wird die Wechselausstellung „Geheimnisvolle Mechanik – Truhen, Schlüssel, Schlösser“ vorbereitet. Sie sollte am 18. April eröffnet werden – ob die Eröffnung stattfindet, soll kurzfristig entschieden werden, sagte Obmann Gerhard Dafert. Es werden ausgefeilte Mechaniken, der Variantenreichtum von Schließsystemen sowie handwerklicher Erfindergeist, gezeigt. Der Bogen spannt sich vom Vorhängeschloss über Kastenschlösser bis hin zu komplexen Schließmechanismen alter Truhen.

Schon immer hatten Menschen das Bedürfnis, ihr Eigentum zu schützen. Das Krahuletz-Museum hat das Glück, mit Gerhard Putzgruber einen Kenner in seinen Reihen zu haben, der die Schlösser wartet und die Funktionsfähigkeit – wo möglich – wieder herstellt.

In der Erdwissenschaftlichen Ausstellung werden neue erläuternde Tafeln zur „Ur-Donau“ und eine neue Vitrine zu Mineralien erarbeitet.

Bei den Arbeiten zur Ausstellung „Truhen-Schlösser“ geht die Sicherheit vor. Sie werden nicht in einem Präsenzteam, sondern per Telefon, E-Mail etc. durchgeführt. Die Objekte waren schon „vor Corona“ angeliefert bzw. ohnehin im Haus. Die Einrichtung erfolgt kurz vor Ausstellungseröffnung, an der Grafik (Texte, Objektbeschreibung) kann aber gearbeitet werden. Der Raum für Porzellan/Glas war soweit gediehen, dass er von einem Arbeiter allein bzw. selbstständig fertiggestellt werden kann. Ein Kontakt ist nicht erforderlich.

Mit den Arbeiten an der Ausstellung hofft das Krahuletz-Museum, „in diesen krisenhaften Zeiten Hoffnung zu geben und ein Stück ,Normalität‘ zu signalisieren“, sagte Dafert.