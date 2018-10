„Lasst uns Lügen erzählen“ heißt es ab nächster Woche in Eggenburg. Die Theatergruppe Stadt Eggenburg lädt am 25. Oktober zur Premiere dieser Kriminalkomödie von Alfonso Paso in die Landesberufsschule Eggenburg. In einer der Titelrollen zu sehen ist Brigitte Zach, die nun bereits seit 15 Jahren für die künstlerische Leitung der Theatergruppe verantwortlich zeichnet. Die Leitung übernahm sie von Theatergründer Karl „Carlo“ Frank, der im Jahr 2016 verstorben ist.

„Carlo war mein Geschichtslehrer und brachte mich zum Theater“, erinnert sich Zach zurück. Sie schnupperte vorerst bei einer Aufführung als Souffleuse in die Theaterwelt und stand 1987 zum ersten mal selbst auf der Bühne. Bald führte sie auch Regie. Unter anderem gemeinsam mit Karl Frank bei den Kindertheateraufführungen in den Jahren 2004 und 2005. Bei diesen Stücken standen auch erstmals die beiden Kinder von Brigitte Zach, Clemens und Diana, auf der Bühne.

Kartenvorverkauf für aktuelles Stück läuft

Die Stückauswahl und die damit verbundene Besetzung zählt zu ihren Hauptaufgaben. „Schon beim Durchlesen überlege ich mir, wer die Rollen spielen könnte, und ob ich eine entsprechende Besetzung zustande bringe“, erzählt Zach. Dass sie selbst auf der Bühne stehen und gleichzeitig Regie führen kann, ist nur durch die tolle Regieassistentin Christa Lang möglich. „Theater ist für mich auch ein Kulturauftrag. Es muss Herz und Seele berühren und nicht nur die Lachmuskel“, meint Zach über ihr Verständnis zum Theaterspielen.

So stehen auch immer wieder ernstere Stücke auf dem Programm. Wie zum Beispiel im Jahr 2011 mit dem Stück „Das Tagebuch der Anne Frank“, bei dem der bekannte Schauspieler Michael Edlinger zum zweiten Mal auf der Bühne stand.

Beim diesjährigen Stück geht es aber wieder humorvoll zu, Brigitte Zach als Julia tischt ihrem Mann Carlos (Martin Jarmer) Lügen auf, dass sich die Balken biegen. Als am Heiligen Abend plötzlich Einbrecher in ihr Haus eindringen und sie bedrohen, will ihr das weder ihr Ehemann noch Lorenzo, der Freund des Hauses, glauben. Ob dieser Heilige Abend trotzdem gut ausgeht, kann man bei der Premiere am 25. Oktober feststellen.

Karten für die Vorstellungen sind unter 02984/2500-22 erhältlich.

Mehr zur Theatergruppe und den weiteren Schauspielern auf:

https://www.theatergruppeeggenburg.at