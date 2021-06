Das Unwetter ging an der Generalversammlung der Raiffeisen-Lagerhaus Genossenschaft der Region Hollabrunn-Horn nicht vorüber: Nur 80 Mitglieder waren in der Sporthalle anwesend, weil viele im Feuerwehr-Einsatz waren oder zu Hause mit einem Problem konfrontiert waren.

Mögliche landwirtschaftliche Schäden waren am Donnerstagabend nur punktuell einschätzbar, optimistisch war Obmann Johann Rohringer aus Grund (Bezirk Hollabrunn) aber nicht. „Wasser hätten wir uns gewünscht, das Eis hätten wir uns sparen können.“ Das Lagerhaus lebt – unter anderem – davon, wie die Erntesaison verläuft. „2020 war ein absolutes Rekordjahr“, erklärt Rudolf Grubauer, einer der beiden Geschäftsführer. Gehandelt wird vorwiegend mit Weizen, Gerste und Mais.

„Der Pass von Edwin wurde gut angenommen und man spielt gut zusammen, um Europameister zu werden.“ Johann Rohringer über die Übergabe vom früheren Chef Edwin Vorhemus an die Doppel-Geschäftsführung

Der Gesamtumsatz ist seit 2016 leicht gestiegen, die Geschäftsjahre von 2019 auf 2020 sind von einem leichten Rückgang von drei Prozent getragen. „Das Ergebnis lag über den Erwartungen und ist trotz Ertragseinbußen im Agrar- und Dienstleitungssektor zufriedenstellend“, fasst Franz Wagner vom Raiffeisen-Revisionsverband zusammen. Optimistisch sieht er ins Jahr 2021, auch wenn Corona durchaus einen Unsicherheitsfaktor darstelle, „was die Lockdowns betrifft“. Man dürfe aber für die Zukunft „strukturelle Maßnahmen nicht außer Acht“ lassen.

Der Bereich der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und die Lagerhaus-Märkte verzeichneten beispielsweise ein solides Plus. Verluste muss man etwa im Sektor „Energie“ wegen des niedrigen Preises hinnehmen, zudem bei den Baustoffen: Grubauer führt das auf „interne Verrechnung“ mit der Manhart Bau GmbH, an der das Lagerhaus beteiligt ist, zurück. Das reine Geschäft habe ein Plus.

Die Manhart GmbH wurde umstrukturiert: Das Lagerhaus hat den Hochbaubereich übernommen und mit Leihpersonal versehen. Kernaufgaben sind das Betonieren, die Fundamentlegung, zudem Sanierungen und Einfriedungen. „Wir arbeiten derzeit an 15 Rohbauten und sind bis Oktober zu 95 Prozent ausgelastet, ohne dass wir extrem viel getrommelt haben“, ist Josef Sieber, zweiter Geschäftsführer zufrieden.

Zugleich musste ein neuer Schwerpunkt für Manhart gefunden werden: Gewählt wurde jener Bereich, wo Karl Manhart selbst „Geld verdient hat“: der Pool-Bereich. „Ich glaube, dass das ein zukunftsträchtiger Bereich ist“, sagt Sieber. Den Haus- und Gartenmarkt sieht er als weitere Zukunftshoffnung: Man wolle hierbei die Glasflaschen in den Fokus rücken und „vom Plastik wegkommen“.

Sieber hat mit Grubauer 2020 die Doppel-Geschäftsführung übernommen. Vorgänger Edwin Vorhemus ist als Altersteilszeitkraft dem Lagerhaus erhalten geblieben. Das trage viel dazu bei, dass die Übergabe „perfekt“ war, wie Sieber sagt. „Ich bin mittlerweile ein Lagerhäusler.“ Obmann Rohringer zieht einen Fußball-Vergleich: „Der Pass von Edwin wurde gut angenommen und man spielt gut zusammen, um Europameister zu werden.“

Sein Gefühl sage ihm, dass auch die Funktionäre nach der letzten Fusion mit Weitersfeld-Zissersdorf gut zusammenarbeiten. „Wir haben ein sehr gutes Betriebsklima untereinander. Es ist sehr schön, mit euch zusammenzuarbeiten: Das ist von einer freundschaftlichen Art und Weise und großem Respekt getragen.“

Investition: 15 Millionen Euro sind geplant

2020 investierte das Lagerhaus 11,9 Millionen Euro vor allem in Stockerau, wo ein Bau- und Gartenmarkt mit Tankstelle und Autowaschanlage entstand. Das Geld nahm man aber auch für andere Standorte in die Hand, zum Beispiel in Hollabrunn (Pkw-Waschanlage) oder Weitersfeld (Getreidehalle).

15 Millionen Euro sind für 2021 als Investitionssumme vorgesehen, „wobei sehr viel traditionellerweise im ersten Halbjahr umgesetzt wird, damit wir zur Ernte fertig sind“, erklärt Grubauer. Das neue Verwaltungsgebäude in Hollabrunn, mit großem Sitzungssaal und Glasfront mit Blick in den Hof, zählt dazu. Der Silo in Weitersfeld ist gerade eingerüstet, Irnfritz erhält einen größeren Dieseltank und Sierndorf ein Waschportal für Fahrzeuge, um nur einiges zu nennen.

Die Mitglieder bestätigten Johann Rohringer als Obmann und Gerhard Ratsch aus Hatzenbach (Bezirk Korneuburg) als Obmann-Stellvertreter – einstimmig. RWA-Vorstandsdirektor Christoph Metzker gab noch einen Ausblick auf Zukunftsfelder, worauf der Konzern setzen will: Drohnen als Nützlingsausbringer, Robotor für die mechanische Agrararbeit, ein auf die Landwirtschaft (und nicht auf den Tourismus) ausgerichteter Wetterdienst oder ein „Amazon“ für die Landwirtschaft. „OnFarming“ existiert bereits. „Aquaponik“ ist ein weiteres Projekt, das er vorstellt: In leer stehenden Ställen werden Tanks für die Fischproduktion aufgestellt, um mit deren Nährstoffen Pflanzen zu ernähren. Ein Kreislauf entsteht. Zum Schluss ehrte das Lagerhaus langjährige Mitarbeiter, darunter Franz Detter, Franz Fritz, Franz Göth, Gottfried Mehofer und Erwin Pfeiler.