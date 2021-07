Nach sechs Jahren hat er endlich ein Ende – der „Kampf“ um ein behindertengerechtes WC für Eggenburg. Nach jahrelanger Standortsuche und langwierigen Diskussionen, wurde bei der Sitzung des Gemeinderates am 1. Juli jetzt der Auftrag über die Errichtung einer solchen Toiletten-Anlage einstimmig beschlossen.

Erleichterung auf allen Seiten. Mit „Na Gott sei Dank“ und „Ich bin froh“ kommentierten SPÖ-Stadträtin Melitta Hofegger und Bürgermeister Georg Gilli (ÖVP) den Beschluss. Denn damit wurde ein Schlussstrich unter ein langes Kapitel gesetzt. Vor allem Maria Braunsteiner, Obfrau des KOBV Eggenburg (Kriegsopfer und Behindertenverband) hatte sich lange Zeit für die Errichtung des Behinderten-WCs stark gemacht (die NÖN berichtete mehrfach). „Gut, dass das Thema jetzt erledigt ist. Aber warum man dafür so lange gebraucht hat, verstehe ich nicht“, sagte Braunsteiner nach der Sitzung zur NÖN. Vor allem die Standortfrage wurde lange heiß diskutiert. Letztendlich entschied man sich für den Innenhof des Rathauses und damit eine zentrumsnahe Lage und gegen den Parkplatz bei der Stadthalle.

Kosten deutlich unter Budget von 75.000 Euro. Vergeben wurde der Auftrag übrigens an die Firma Bioline Handels GmbH aus Tulfes, die auch das Behinderten-WC in Horn errichtet hat. Von dieser Firma liegt Eggenburg ein Kostenvoranschlag über 42.000 Euro vor, eine kleine Diskussion entspann sich zwischen ÖVP und SPÖ, ob in diesem Preis auch schon die Fassade – sie soll 4.500 Euro kosten – enthalten ist oder nicht. Eindeutig geklärt konnte dies in der Sitzung zwar nicht werden, da die Gesamtkosten aber deutlich unter den budgetierten 75.000 Euro liegen, wurde das Projekt einstimmig beschlossen. Zu den 42.000 Euro kommen noch rund 5.500 Euro für den Unterbau (Firma Held&Francke) und 3.000 Euro für einen Kran (Firma Felbermayr) hinzu. Der Kran ist deshalb notwendig, weil die Toilettenanlage über das Gebäude hinweg in den Innenhof gehoben werden muss.

Nicht-behinderte Personen zahlen 50 Cent. Dann gab es zwei Detailfragen zu klären, die Vizebürgermeister Josef Kirbes (ÖVP) in den Raum stellte: Wer darf die Toiletten-Anlage benutzen und was soll die Benützung kosten? Hofegger erklärte, dass Personen mit Behindertenausweis einen passenden Schlüssel haben, für alle anderen Personen sei angedacht, dass sie für die Benützung 50 Cent zahlen müssen.

Auch alte Anlage bleibt erhalten. Neben dem Behinderten-WC bleibt das kostenlos zugängliche alte öffentliche WC bestehen. Während die neue kostenpflichtige Anlage 24 Stunden pro Tag offen hat, wird die alte Anlage um 19 Uhr zugesperrt. Den humorvollen Schlusspunkt setzte dann Gemeinderat Manfred Mayer (SPÖ): „Wenn man der Gemeinde sparen helfen will, dann geht man sowieso auf die neue Anlage.“