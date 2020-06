Unter erschwerten „Corona-Bedingungen“ hat die Eggenburgerin Vera Popp ihre Lehrabschlussprüfung als Grafik-Designerin geschafft. Damit setzt Popp, die den Ausbildungsweg Lehre nach Matura bei der mediadesign Podolsky & Partner GmbH gewählt hatte, die „ausgezeichnete Serie“ der Burgschleinitzer Werbeagentur fort: In den vergangenen zehn Jahren, in denen die Agentur Lehrlinge mit und nach Matura ausbildet, haben alle mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden und niemand hat je etwas Schlechteres als eine Eins in den Zeugnissen nach Hause gebracht.

„Zunächst war die Informationslage so, dass die Prüfungen wegen der Corona-Krise aufgeschoben werden. Dann hieß es aber plötzlich: Jetzt“, erzählt Reinhard Podolsky, Veras Lehrherr und Chef der Werbeagentur mediadesign. Die Prüfung traf die junge Grafikdesignerin in der Zeit, als die Agentur alle sechs Arbeitsplätze auf Homeoffice umgestellt hatte, und der Lockdown in vollem Ausmaß griff. Der Austausch mit den anderen Mitarbeiterinnen war auf die tägliche Videokonferenz und andere digitale Möglichkeiten beschränkt. Podolsky: „Vera hatte gerade etwas mehr als zwei Wochen Zeit, die Prüfung, die mit einem theoretischen und einem praktischen Teil fast einen ganzen Tag dauert, vorzubereiten.“

Obwohl seine Agentur eine sehr gute Auftragslage habe, habe er ihr zwei Tage die Woche freigegeben und sie so gut es ging, unterstützt. „Und sie hat das durchgezogen. Wir sind da schon sehr stolz auf sie“, freute sich Podolsky.