„Momente“ aus den Corona-Jahren

Der Autor Manfred Palmberger setzte sich mit diesem Thema in seinem neuen Buch „MOMENTE – gedichtet&getextet“ auseinander. Er verfasste seine Gedanken dabei in Gedichte, Sprüche, Texte und Gstanzln, laut Eigendefinition „Alltagspoesie“ zum Schmunzeln und Nachdenken.

„Ich habe während der ersten zwei Corona-Jahre an diesem Buch geschrieben“, erzählt Manfred Palmberger. „Es geht daher um die Momente der Jahre 20 und 21“, fügte er an. Als Einstieg in die Lesung im Rathaussaal las er zuerst aus seinem bereits erschienen Buch „Schubertpark. Kriminelle Geschichten.“ Neugierig mit einem Textausschnitt machte der Eggenburger die Besucher schon auf sein nächstes Buch „Erziehungsheim“, das nächstes Jahr erscheinen soll. Für eine gelungene und stimmige musikalische Umrahmung sorgte der Autor und zugleich Gitarrist gemeinsam mit Sängerin Elke Salomon.

Da Manfred Palmberger einen Tag vor der Lesung Geburtstag hatte, gratulierten ihm alle Besucher mit einem „Happy Birthday“-Ständchen zu seinem 71. Geburtstag.

