Nicht wirklich zufriedenstellend – das ist das Fazit, das Andreas Zeugswetter nach der 25. Saison des Mondscheinkinos Eggenburg zog. Es seien „mehrere kleine Mosaikstücke“ dafür verantwortlich, dass die Veranstaltung heuer etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist.

4.500 Gäste an 18 Abenden

„Ich habe nicht geglaubt, dass es angesichts der Corona-Situation heuer noch schwieriger wird als im Vorjahr“, sagt Zeugswetter zur NÖN. Insgesamt 4.500 Besucher wurden an den 18 Abenden gezählt. Das sei „nicht das, wo wir hingewollt hatten“, meint Zeugswetter. Maßgeblich zum mäßigen Besuch beigetragen habe das durchwachsene Wetter. Besonders die Sonntage – also ein Viertel der Spieltage – seien „ins Wasser gefallen. Sonst wären wir zumindest auf 6.000 Besucher gekommen. Das wäre in Ordnung gewesen“. Aber auch an den anderen Tagen hätten immer wieder Gewitter oder kleinere Schauer das Kinovergnügen getrübt.

„Reißer“ diesmal nicht dabei

Ein weiterer Negativ-Faktor: Das Filmangebot. Da die großen Produktionsfirmen wegen der Schließung der Kinos keine Filme herausgebracht haben, habe es „nichts reißerisches Neues“ gegeben. Aus dem Fundus der vergangenen Jahre habe man aber noch ein Optimum herausgeholt. So hätten „Mamma Mia 1“ und „Ice Age 1“ sowie die Filme „Die fantastische Reise des Dr. Doltitle“, „Mein Liebhaber, der Esel und ich“ und „Eine Frau mit berauschenden Talenten“ gut gepunktet und genug Zuschauer gehabt. Gefloppt habe hingegen „Was Frauen wollen“. Diesem Flop gewinnt Zeugswetter aber auch etwas Positives ab, schließlich stammt der Film aus dem Jahr 2000 „und in den Jahren seither hat sich gesellschaftspolitisch zum Glück einiges getan, vielleicht kann man daher mit diesem Thema nicht mehr so punkten.“

Jetzt wird auf die Rechnungen gewartet

Ob die 25. Saison trotz mäßigem Zuschauerandrang ein wirtschaftlicher Erfolg wird, sei noch offen. Neben Fixkosten auf der einen und Sponsorenbeiträgen auf der anderen Seite müsse man jetzt die Abrechnungen und Filmmieten, die mit den Zuschauerzahlen korrelieren, abwarten. Fix ist aus Sicht Zeugswetters, dass es 2022 die nächste Saison geben wird. Da soll dann auch das 25-Jahr-Jubiläum so richtig gefeiert werden. Und, so Zeugswetter: „Da wird es hoffentlich nicht nur was Corona betrifft besser ausschauen, sondern auch, was das Filmangebot betrifft.“

Gut bewältigt habe man die Corona-Situation auch heuer. Die 3G-Regel sei lückenlos kontrolliert worden, die Gäste wurden mittels Formular registriert. „Da haben wir – dank viel freiwilliger Arbeit – unsere Aufgaben erledigt“, lobt er sein Team.