Zumindest große Hoffnung dürfen sich Kinofreunde machen, dass sie im Sommer trotz Corona in Eggenburg wieder voll auf ihre Rechnung kommen. Wie „Mister Mondscheinkino“ Andreas Zeugswetter erzählte, schaut es sehr gut aus, dass das beliebte Mondscheinkino – wenn auch unter gewissen Auflagen – vom 16. Juli bis 9. August auf der Kanzlerturmwiese abgehalten werden kann.

„Es gibt noch kein ,Hurra‘, aber wir bemühen uns, arbeiten akribisch daran, die 24. Saison des Mondscheinkinos hinzubekommen“, verspricht er. Nicht nur das Programm ist bereits weitgehend fixiert, auch die für das Abspielen der Filme notwendigen Geräte sind bereits organisiert. Was jetzt noch fehlt? „Wir brauchen definitive Klarheit, unter welchen Auflagen wir spielen dürfen – und das rasch“, sagte Zeugswetter. Anfragen bei den Behörden diesbezüglich sind gestellt.

Vorstellen kann sich Zeugswetter, der „beste Rahmenbedingungen“ schaffen will, dass im Eingangsbereich kontaktloses Zahlen möglich sein wird und es vor Ort ein Maskenangebot (etwa mittels Automat) geben wird. Die Gastronomie soll „entflochten“ werden, also räumlich aufgeteilt werden, auf die Hygiene im WC besonders Wert gelegt werden.

Wichtig sei in dem Zusammenhang aber, auf die Verhältnismäßigkeit zu achten. In den Bezirken Horn und Hollabrunn, aus denen ein Großteil der Gäste kommen, habe es insgesamt rund 70 Infizierte gegeben. Diese Zahl müsse man in Relation zu den wirtschaftlichen und sozialen Restriktionen setzen.

Margarete Jarmer Dicht an dicht wie auf dieser Archivaufnahme wird das Publikum beim Mondscheinkino 2020 nicht sitzen dürfen. Im Vorjahr besuchten insgesamt 8.000 Gäste die 18 Vorstellungen.

Keinen Sinn mache es, das Kino abzuhalten, wenn nur eine geringe Gästezahl zugelassen wird. „Wir haben Platz für bis zu 900 Leute, wenn es maximal 600 sein dürfen, habe ich auch kein Problem“, sagte Zeugswetter. Bei den Gästen appelliert er an die Vernunft: „Wenn ich zu einer Risikogruppe gehöre, geh ich nicht hin. Wenn ich krank bin, geh ich nicht hin. Mit meinem Partner oder meinen Kindern setze ich mich nebeneinander ins Kino, zu Fremden halte ich Abstand – es lebe der Menschenverstand“, brachte er es auf den Punkt.

Dass das Interesse der Bevölkerung an der Veranstaltung groß sei, steht für ihn außer Frage. Die Menschen sehnten sich nach Normalität, die wolle er mit seinem Team auch vermitteln. „Die Leute wollen raus gehen, sie brauchen das“, meinte Zeugswetter. Ein besonderes „Goodie“ wird es übrigens für Menschen, „die unser System in den vergangenen Wochen am Laufen gehalten haben und die uns durch diese Krise gebracht haben“, geben.

Am 26. Juli ist eine Vorstellung mit einem „Feel-Good-Film“ geplant, zu dem etwa Kindergartenbetreuerinnen, Supermarkt-Mitarbeiter oder Mitarbeiter von Hilfswerk und Volkshilfe eingeladen werden sollen.

Wirtschaftlichkeit für Stadtpolitik im Fokus

Auch wenn die Abhaltung des Mondscheinkinos für die Stadt Eggenburg „eine super Sache“ wäre, als politisch Verantwortliche treten Bürgermeister Georg Gilli und Stadtrat Stefan Jungwirth (noch) auf die Euphoriebremse. Neben Gesundheits- und Sicherheitsaspekten sei es auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit, die Veranstaltung abzuhalten. Gilli rechnet damit, dass der Stadtgemeinde heuer coronabedingt rund 300.000 Euro an Kommunalsteuer entgehen. Bei einem jährlichen Abgang von rund 15.000 Euro für das Mondscheinkino „müssen wir uns fragen, ob wir uns das leisten können“, sagte der Gemeinde-Chef.

Mit einer endgültigen Entscheidung rechnet Jungwirth für Ende Mai. Auch wenn es viele Sponsoren gebe, die einen Teil der Ausgaben abdecken, sei der wirtschaftliche Aspekt noch zu klären. Schade wäre eine Absage allemal, denn: „Das Team rund um Andreas Zeugswetter, der sich wie jedes Jahr extrem um die Veranstaltung bemüht, hat seit vorigen September sehr viel Arbeit in das Mondscheinkino gesteckt. Sie hätten es sich verdient, wenn wir es durchziehen könnten“, meinte der Stadtrat.

Im Vorjahr besuchten übrigens rund 8.000 Gäste die 18 Vorstellungen.