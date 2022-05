Mondscheinkino: Ein Kinosommer wie damals

Mondscheinkino Eggenburg:

21. Juli: Rotzbub; 22. Juli: Die Schule der magischen Tiere; 23. Juli: Landkrimi Niederösterreich: Der Schutzengel; 24.Juli: Rimini; 28. Juli: Der Rausch; 29. Juli: Geschichten vom Franz; 30. Juli: West Side Story; 31. Juli: Spencer; 4.August: Meine schrecklich verwöhnte Familie, 5. August: Die Gangster Gang; 6. August: The Batman; 7. August: Schachnovelle; 11. August: Wunderschön; 12. August: Encanto; 13. August: SpiderMan: No Way Home; 14. August: Auf alles, was uns glücklich macht; 15. August: Madres paralelas