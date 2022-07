Mondscheinkino: Starker Auftakt mit Kult-Klassiker

Der Auftakt in die heurige Mondscheinkino-Saison hätte besser wohl nicht ausfallen können. Mit dem Film „Little Green Bag" setzte das Team rund um „Mr. Mondscheinkino" Andreas Zeugswetter auf Eggenburger Film-Nostalgie. Im Jahr 2002 drehte der damals 16-jährige Regisseur Wolfgang Brandstetter jun. diese Krimi-Komödie, in der das beschauliche Waldviertler Städtchen Eggenburg ins Visier der italienischen Mafia gerät. Trotz „Null-Budgets" konnte Brandstetter damals „Film-Größen" wie Wolfgang Brandstetter sen., Gerhard Kabesch, Rudi Weiser, Gerhard Grubek, Rosi Gamerith, Martin Jarmer, Andreas Zeugswetter, Martin Kalchhauser oder Manfred Palmberger für den Film engagieren. An ihre schauspielerische Leistung in diesem Film konnten die genannten dann aber nicht mehr anknüpfen - sie mussten sich dann als Lehrer, Bankdirektoren, Gendarmen oder sogar als NÖN-Redaktionsleiter oder Vizekanzler ihre Brötchen verdienen.

Jetzt kamen sie auf Einladung von Zeugswetter aber wieder alle in Eggenburg zusammen. Da wurden nicht nur Erinnerungen an die Dreharbeiten ausgetauscht, sondern auch mit weiteren Gästen wie Bürgermeister Georg Gilli, Vize Josef Kirbes, den Stadträten Margarethe Jarmer, Martin Neugebauer und Stefan Jungwirth, Volksschuldirektorin Sigrid Braunsteiner oder dem Leiter der Straßenbauabteilung Hollabrunn, Wolfgang Dafert, geplaudert. Einzige offene Frage des Abends: Ob es demnächst den Film „Little Green Bag 2" geben wird, bleibt ungewiss.

Vier Tage, vier Top-Filme

Bis zum Sonntag steht jetzt am ersten regulären Mondscheinkino-Wochenende jeden Abend ein Top-Film auf dem Programm: Donnerstag, 21. Juli: Rotzbub – Der Deix Film; Freitag, 22. Juli: Die Schule der magischen Tiere; Samstag, 23. Juli: Der neue Landkrimi „Der Schutzengel“; Sonntag, 24. Juli: Rimini. Beginn jeweils 21 Uhr.

