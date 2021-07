In wenigen Tagen ist es so weit: Die Wiese beim Kanzlerturm in Eggenburg verwandelt sich zum bereits 25. Mal in den vielleicht schönsten Kinosaal Österreichs. Das Mondscheinkino Eggenburg startet am Donnerstag, 22. Juli – und das heuer wieder ohne Maske und ohne zugewiesene Sitzplätze.

Zutrittsvoraussetzungen sind allerdings auch beim Mondscheinkino die „3Gs – getestet, geimpft, genesen“, erklärt Organisator Andreas Zeugswetter, der ergänzt: „Bitte halten Sie die Nachweise bereit!“ Ob sich an der Registrierungspflicht nach dem 22. Juli wegen möglicher weiterer Lockerungen was ändern wird, sei noch ungewiss. Zeugswetter und sein Team sind jedenfalls auf alle Eventualitäten vorbereitet. Ein digitales Gästebuch mittels QR-Code bzw SMS oder WhatsApp steht bereit.

Das Programm der ersten Woche: Los geht es am Donnerstag, 22. Juli, mit der deutschen Komödie „Es ist nur zu deinem Besten“, die ihr erfolgreiches Vorbild („Monsieur Claude und seine Töchter“) nicht verleugnen kann. Mit „Rebellinnen, leg dich nicht mit ihnen an“ folgt am Freitag eine großartige Krimikomödie aus Frankreich. Am Samstag treten „ABBA“ mit dem großen Sommerhit aus 2008 „Mamma Mia“ in Eggenburg an. „Das Original ist weit gelungener als Teil 2“, hofft Zeugswetter auch diesmal wieder auf viele Gäste. Freunde von Daniel Glattauer kommen am Sonntag auf ihre Rechnung, gezeigt wird der Film „Gut gegen Nordwind“, der 2019 gedreht wurde. „Ein falscher Buchstabe in einer E-Mail ... – es entwickelt sich rasch eine virtuelle Freundschaft, die Nachrichten werden immer persönlicher. Aber wie wird es sein, wenn man sich real gegenübersteht? Ich denke , es ist für jeden etwas dabei“, sagt Zeugswetter.

Gastro: Tutschek übernimmt von Oppitz. Neu ist heuer übrigens, wie berichtet, auch die Gastro: Johannes Tutschek tritt die Nachfolge von Werner Oppitz an. Tutschek verspricht: „Natürlich gibts auch Vegetarisches im Sortiment“. Und auf den Popcorn Wagen muss auch niemand verzichten.

Die NÖN verlost übrigens auch wieder Karten! Pro Wochenende werden auch heuer wieder jeweils 3 x 2 Karten verlost. Wer Karten für das erste Wochenende gewinnen will, schickt einfach bis Donnerstag, 22. Juli, 9 Uhr, eine E-Mail mit Namen, Adresse und Telefonnummer sowie dem Kennwort „Mondscheinkino“ an: redaktion.horn@noen.at. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.