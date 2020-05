Insgesamt wurden bei dieser Aktion in den vergangenen Tagen fast 600 solcher Herzen verteilt.

Neben den Mitarbeitern im Eggenburger Pflegeheim kamen in Eggenburg auch jene beim Hilfswerk und der Volkshilfe, die Rot-Kreuz-Mitarbeiter, die Beamten des Polizeipostens, das Apotheken-Team, die Eggenburger Ärzte, die Bediensteten der Stadtgemeinde und des Bauhofs, die Mitarbeiter der Banken, der Post sowie die Angestellten der Eggenburger Bäckereien, Geschäfte und Supermärkte in den Genuss des „herzlichen Dankes“.

Auch Pfarrer Sepp Schachinger und sein Team erhielten die süßen Herzerl. Beim Portier im Landesklinikum Horn wurden Herzerl für das Pflege- und Ärzteteam der Geburtenstation übergeben.

Tauschmarkt soll nachgeholt werden

Gebacken wurden die Lebkuchenherzen übrigens von Conni Gundinger. Eigentlich waren sie für zwei Veranstaltungen vorgesehen. Sie hätten einerseits als Danke für die Lieferanten des 50. Tauschmarktes Ende März verwendet werden sollen. Dieser Jubiläums-Markt musste ja wie berichtet wegen Corona abgesagt werden. Gundinger, selbst vor mehr als 25 Jahren eines der ersten „Muki-Kinder“, meinte, dass diese „Danke-Herzerl-Aktion“ sicher auch im Sinne der Tauschmarkt-Lieferanten sei. Der Jubiläumsmarkt soll übrigens nach Corona nachgeholt werden.

Außerdem hätte es Ende März einen Diavortrag über die Reise, die Gundinger gemeinsam mit Pfarrer Sepp Schachinger im Februar nach Tansania unternommen hatte, geben sollen. Auch dort hätten die Herzerl an die Gäste gebracht werden sollen. Gundinger hatte in Tansania im „St. Marys Girls Home“ ihr Praktikum als Sozialpädagogin gemacht. „Mir sind die Kinder und die geistlichen Schwestern sehr ans Herz gewachsen. Man kann so vieles von ihnen lernen, vor allem was das Leben betrifft. Sie sind mit dem glücklich, was sie haben“, erinnerte sich Gundinger. Auch die Offenheit und die Gastfreundschaft dort seien etwas Besonderes gewesen.