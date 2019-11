Die gebürtige Katalanin Ester Font-Bardolet eröffnete am 2. November den Gästen im Rathaussaal die mystische Welt Franz Schuberts und des zeitgenössischen Komponisten Gottfried von Einem. Geheimnisvolle, teilweise transzendentale Texte und Gedichte vertont von Schubert und von Einem standen am Allerseelentag im Rathaussaal auf dem Programm. Eine gewisse Todessehnsucht gepaart mit irdischem Verlangen interpretierte Ester Font-Bardolet grandios; so zum Beispiel den Kampf zwischen Himmel und Erde in Franz Schuberts Ganymed, dessen Text Johann Wolfgang von Goethe verfasste.

Die junge Spanierin, die 1998 von Barcelona nach Österreich übersiedelte, absolvierte in Wien an der Universität für Musik und darstellende Kunst bei Ingrid Doll ein Studium der Gesangspädagogik, das sie 2003 mit Auszeichnung abschloss. Sie unterrichtet seit 2005 an der Ignaz Pleyel Musikschule Gesang und ist seit 2007 im BORG in St. Pölten tätig. Das Ensemblemitglied des Arnold Schönberg-Chores und der Neuen Oper Wien mit Erfahrung im Sologesang, hat sich nun vor allem der Interpretation zeitgenössischer Kompositionen verschrieben.

Auch Einem-Gattin Lotte Ingrisch begeistert

Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt bei Werken von Alejandro Caturla, Luigi Nono, Luigi Dallapiccola, Alban Berg, aber auch Gottfried von Einem. „Dies hat sich auch aus der örtlichen Nähe ergeben“, so Bardolet, „verbrachte Gottfried von Einem doch seinen Lebensabend in unserer nächsten Umgebung in Oberdürnbach bei Maissau“. Einems Gattin, Lotte Ingrisch, ließ es sich nicht nehmen, diesem besonderen Abend persönlich beizuwohnen.

Ihre „Waldviertler Lieder“ bildeten einen Teil des Programms. Am Klavier wurde Bardolet von Margit Fussi begleitet.