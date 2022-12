Nächste Runde im Zank um Gehsteig

Werbung

Sich in einer neuen Siedlung ein schönes Haus bauen, den Garten hübsch machen ... – diesen Traum von der „Vorstadt-Idylle“ spielt es für die Bewohner der Fritz-Eheim-Straße in Eggenburg nach wie vor nicht. Weiter schwelt der Konflikt mit der Stadtgemeinde wegen der Gestaltung der Straße. Wie die NÖN mehrfach berichtete, kam es zwischen den Anrainern und der Stadtgemeinde wegen Unstimmigkeiten wegen der Breite und der Ausführung des errichteten „Versickerungsstreifens“ immer wieder zu Unmut.

Und dieser Disput geht jetzt in die nächste Runde. Zuletzt hatten die Anrainer rund um Maria Braunsteiner bei einer Gemeinderatssitzung im Juni ein Schreiben an Bürgermeister Georg Gilli übergeben (die NÖN berichtete). Nachdem man seitens der Gemeinde daraufhin keine Antwort bekommen habe, erging nun ein weiteres Schreiben an die Stadtgemeinde. Darin finden sich Fragen nach der Errichtung eines Gehsteigs, der öffentliches Gut sei und jedem Hauseigentümer zustehe, zum Unkrautbewuchs auf den Versickerungsstreifen, der Schneeräumung – die laut Anrainern wegen des großen Unkrautbewuchses kaum möglich sei. Außerdem sei problematisch, dass das auf den Versickerungsstreifen aufgebrachte Schottermaterial bei Regen weggeschwemmt werde und „bei Sonnenschein fliegen Sand und Steine“, wenn Autos über die Versickerungsstreifen fahren, sagt Braunsteiner, die auch entsprechendes Bildmaterial vorlegt. Professionisten hätten die Anrainer gewarnt, dass ihre neuen Gartenzäune bald von diesen Steinen in Mitleidenschaft gezogen werden würden.

Gemeinde: „Kein Recht auf einen Gehsteig“

Zumindest auf dieses Schreiben erhielten die Anrainer dann eine Antwort. Grundsätzlich sei anzumerken, dass es laut NÖ Bauordnung keine Verpflichtung zur Errichtung von Gehsteigen gebe – daher stehen sie den Hauseigentümern auch nicht zu. Eine von den Anrainern gewünschte Asphaltierung der Schotterstreifen sei allein wegen aktueller „Herausforderungen wie Wasserknappheit oder Bodenverbrauch“ nicht angedacht, formuliert Stadtamtsdirektor Burkhard Hammer. Die Schotterflächen würden sich verdichten. Sie würden auch – dort, wo diese Aufgabe nicht von Anrainern übernommen wird – von der Stadtgemeinde gepflegt und begrünt werden. Dadurch sollte sich auch das Problem des Wegschwemmens relativieren.

Für die Anrainer ungenügende Antworten. Sie wollen weiter für ihren Gehsteig kämpfen. Auch ihrer Kinder wegen, wie eine Anrainerin meint. Denn die müssten mit Drei-Radler oder Laufrad entweder „im Dreck“ oder auf der Straße fahren – da gehe es auch um die Sicherheit der Kids. Denn in der Eheimstraße herrsche trotz Siedlungslage viel Verkehr. Kombiniert mit dem Unkraut, das die Sicht einschränke, könne es gerade in Kreuzungsbereichen zu brenzligen Situationen kommen.

