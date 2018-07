Große Ziele für das K-Haus hat sich die neue geistliche Leitung Pater Christoph Legutko gesetzt. „Wir wollen das Hausprofil neu definieren und es der Zeit anpassen“, erklärt der neue Leiter. „Denn es ist nicht nur ein Jugendhaus für andere fremde Gruppen, sondern alle Jugendlichen sind herzlich willkommen. Wir wollen den Jugendlichen das Gefühl vermitteln, dass sie ein Teil des K-Hauses und der Gemeinschaft sind“, sagte Legutko zur NÖN.

Um sich seiner neuen Aufgabe voll zu widmen, hat Pater Christoph seinen Posten als Religionslehrer in der Neuen Musikmittelschule Eggenburg an den Nagel gehängt. „Es ist natürlich nicht einfach, nach 20 Jahren seinen Beruf als Lehrer aufzugeben, aber das K-Haus nimmt viel Zeit in Anspruch und vor allem finden von der Diözese auch immer wieder Veranstaltungen mit anderen Jugendhäusern am Vormittag statt und als Lehrer war es mir diesbezüglich nicht möglich, daran teilzunehmen“, schildert der gebürtige Pole: „Ab jetzt bin ich flexibler und kann diesen Dingen viel intensiver nachgehen.“

„Ich merke immer mehr, dass es in Eggenburg Jugendliche gibt, die statt in Alkoholexzesse zu verfallen, eine Gemeinschaft suchen.“ Christoph Legutko

Durch konkrete Veranstaltungen will das K-Haus Team die Jugendlichen in Eggenburg und Umgebung mehr ansprechen. „Es soll eine Art Jugendstammtisch entstehen, wo gemeinsam gelacht und Spiele gespielt werden können und auch Ideen für Veranstaltungen entstehen“, beschreibt Pater Christoph die ersten Zielsetzungen. Auf die Frage, ob sich Jugendliche dann wahrscheinlich Partys mit reichlich Alkohol erwarten, meinte Pater Christoph: „Ich merke immer mehr, dass es in Eggenburg Jugendliche gibt, die gar nicht mehr in dieses grenzenlose Feiern mit Alkohol hineinfallen, sondern viel mehr eine Gemeinschaft suchen, wo man sich regelmäßig treffen und miteinander Spaß haben kann.“

Das K-Haus sieht sich vor allem auch als soziale Einrichtung, dass die Ziele offen nach außen verfolgt und Halt geben möchte. So sollen auch zum Beispiel die Jugendmessen einen neuen Anstrich bekommen. „Die Jugendmessen werden zwar von Jugendlichen gestaltet, aber in den Reihen sitzen fast keine. Die Messe soll von, für und mit der Jugend gefeiert werden“, beschreibt der K-Haus Leiter die Situation. Bis Ende des Jahres soll das Hausprofil neu und moderner aufgestellt sein, aber bis dahin fängt bereits jetzt der neue Wind an zu wehen.