Neuer Mandatar: Josef Schuh folgt Stefan Berger

Werbung

Einen Wechsel gab es im ÖVP-Team im Eggenburger Gemeinderat: Der Stoitzendorfer Stefan Berger schied aus privaten und beruflichen Gründen („Da ist einiges zusammengekommen“) aus dem Gemeinderat aus. Seinen Sitz übernimmt der knapp 24-jährige Gauerndorfer Landwirt Josef Schuh. Schuh bewirtschaftet seit der Matura seinen eigenen Betrieb in Gauderndorf. Das Thema Umwelt liege ihm daher besonders am Herzen. Er könne in diesem Bereich sein in der Praxis erworbenes Wissen einbringen. Er sei zunächst Funktionär des Bauernbundes gewesen und habe dabei die Freude an der Politik entdeckt.

Schuh übernimmt nicht nur im Prüfungsausschuss, sondern auch in den Ausschüssen für soziale Wohlfahrt und Naherholungsräume, Verkehrsangelegenheiten sowie Infrastruktur und Stadtentwicklung jeweils den Sitz von Berger. In letzterem übernimmt auch Birgit Rupp den Sitz von Sabine Wingelhofer.

Schuh wurde sowohl von Bürgermeister Georg Gillli herzlich in der Runde begrüßt, auch Prüfungsausschuss-Obmann Mandref Meyer (SPÖ) meinte, er freue sich auf die Zusammenarbeit mit dem „jungen und hoffentlich dynamischen“ neuen Mitglied des Prüfungsausschusses. Schuh selbst meinte gegenüber der NÖN, er freue sich auf die Aufgabe.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.