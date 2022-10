Neues Buch präsentiert: Grenzenlos lesen

Viele Gäste begrüßte die Stadtbücherei Eggenburg vergangenen Freitag im Festsaal des Rathauses zum Abschluss des landesübergreifenden Projektes Interreg II.

Worum ging’s dabei? Treffpunkt Bibliothek-Geschäftsführerin Ursula Liebmann erklärte: „Heuer im Sommer entsandten drei Projektpartner –die Mährische Landesbibliothek, das niederösterreichische Literaturhaus und wir – je vier Schriftsteller in die Bibliotheken des Nachbarlandes. Die Künstler erkundeten gemeinsam mit der örtlichen Bibliothekarin ihre Stadt, die Menschen aber auch die Geschichte der Region.“

Diese Eindrücke verarbeiteten die Schriftsteller zu Texten, die nun gesammelt mit dem Titel „Worte über Orte“ präsentiert wurden. So meinte der tschechische Botschafter Jakub Novák: „Es ist mir eine große Freude, so ein literarisches Projekt gelingen zu sehen, denn der Austausch über unsere Grenzen hinweg ist so wichtig. Der deutsche Sprachraum ist als Land der Dichter und Denker bekannt, in Tschechien aber werden Dichter und Denker sogar Präsidenten!“

Buch in der Stadtbücherei kostenlos erhältlich

Die Lesungen von Markéta Pilátová, Ferdinand Schmatz und Thomas Sautner zeigten Blitzlichter ihrer Eindrücke aus Grafenwörth, Boskovice und Znojmo. In Eggenburg war der renommierte tschechische Autor Marek Toman mit Bibliotheksleiterin Petra Hauk drei Tage unterwegs. Die daraus entstandene Geschichte „Wo man die Schwalben singen hört“ zeigt die vielen Facetten der Stadtmauer-Stadt und ihre spannenden Persönlichkeiten. Der eine oder andere wird sich wiedererkennen ...

Tipp: Das Buch „Worte über Orte“ gibt‘s kostenlos in der Stadtbücherei Eggenburg.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.