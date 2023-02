Neues Dekanat, weil es zu wenig Priester gibt

Werbung

Schmidatal Radlbrunns Pater Edmund Tanzer ist seit 1. Februar Dechant des neu gegründeten Dekanats Schmidatal. Das Dekanat Großweikersdorf löste Bischof Kardinal Christoph Schönborn nach 110 Jahren auf. Aus den bisher drei Dekanaten Großweikersdorf, Hadersdorf und Sitzendorf sind zwei Dekanate entstanden: Das Dekanat Schmidatal und das Dekanat Hadersdorf-Wagram. Der 67-jährige wird dem neuen Dekanat Schmidatal für fünf Jahre vorstehen. Er war bisher 14 Jahre lang Dechant des früheren Dekanats Großweikersdorf. Die NÖN sprach mit ihm über seine neuen Aufgaben.

NÖN: Wie kam es dazu, dass Sie Dechant des neuen Dekanats geworden sind?

Edmund Tanzer: Jeder Priester im Dekanat kann zum Dechant gewählt werden. Die große Dekanatsversammlung aus allen Priestern, Diakonen und allen stellvertretenden Vorsitzenden der Pfarrgemeinderäte fand am 18. Jänner in Ravelsbach statt. Meine Wahl war sicher eine Freude für mich. Es ist eine Bestätigung, dass das Vertrauen da ist, dieses Amt zu erfüllen.

Welche Herausforderungen gibt es für einen Dechant?

Tanzer: Wenn es Schwierigkeiten gibt zwischen Pfarrgemeinderäten und Priestern. Ein schwieriger Punkt war früher Absdorf. Da haben sich Pfarrgemeinderäte und Pfarrer nicht verstanden. Aber jetzt sind neue Personen dabei im Pfarrgemeinderat und neue Priester, die einen Neuanfang wagen.

Für wie viele Pfarren sind Sie jetzt zuständig?

Tanzer: Ich selbst bin als Pfarrer für vier Pfarren zuständig und als Dechant für 33 Pfarren. Das Dekanat zieht sich nördlich von Röschitz und südlich bis Stranzendorf. Von West nach Ost geht es von Mühlbach am Manhartsberg, über Straning bis Sitzendorf an der Schmida.

Was halten Sie persönlich davon, dass die Dekanate neu aufgeteilt wurden?

Tanzer: Es ist sinnvoll, weil die Zahl der Priester und Pastoralassistenten so gering war, dass der Austausch zwischen ihnen nicht mehr gut war.

Warum war die Zusammenlegung notwendig?

Tanzer: Sie erfolgte in unserer Region, weil Pfarrer Niclaas Janssens, Dechant vom Dekanat Sitzendorf, krankheitsbedingt woanders hingekommen ist.

Gibt es eine Feier zur Dekanatsgründung Schmidatal?

Tanzer: Am 26. März findet ein großer Dekanatskreuzweg in Niederrußbach statt. Anschließend wird das Ende des bisherigen Dekanats gefeiert.

Sie sind seit 1980 Priester. Was ist das Schöne am Beruf?

Tanzer: Das sind die zahlreichen Kontakte mit den Menschen, dass man Menschen begleitet von der Taufe, zur Hochzeit bis zu seinem letzten Weg.

Wollten Sie schon immer Geistlicher werden?

Tanzer: Ja. Das war schon ein Kindheitsgedanke von mir.

Was empfehlen Sie einem jungen Menschen, der heute Priester werden will?

Tanzer: Man muss offen sein für die Anliegen der Menschen und keine vorgefassten Meinungen haben, weil im Umgang immer neue Erfahrungen dazu kommen. Die Hauptaufgabe als Pfarrer ist es, bei den Leuten zu sein. Ich bin beim Dorfverein und bei der Feuerwehr dabei. Sich im Pfarrhof einzusperren ist sicherlich nicht der richtige Weg.

Wie sehen Sie die Zukunft der Kirche?

Tanzer: Die jungen Menschen mit der Kirche wieder in Verbindung zu bringen, dass sie daraus einen Nutzen ziehen. Es ist heute so ein großes Angebot da. Die Kirche ist einer dieser Anbieter für das Leben. Damit meine ich andere Anschauungen und die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung.

Wie sehen Sie die Rolle der Frau in der Kirche ?

Tanzer: Mein Gedanke ist, dass die Frauen Diakoninnen werden können und später auch Priesterinnen. Jesus hatte ja einen unkomplizierten Zugang zu Frauen gehabt. Und warum sollen wir nicht an das anschließen, was er uns vorgelebt hat?

