Neues Leben in der ehemaligen Nostalgiewelt

Lange herrschte Ungewissheit, wie es mit dem Gebäude, in dem die Nostalgiewelt und das RRRollipop untergebracht waren, weitergeht. Jetzt ist es fix: Am Montag wurde der Kaufvertrag zwischen der Rolleg Liegenschaftsverwaltungs GmbH als ehemaliger Besitzerin der Liegenschaft und der Mittendrin Objektbetreibung GmbH und fünf Eggenburger Familien unterzeichnet. Hinter der Mittendrin stehen die fünf Familien Wyscher, Jarmer, Zeindl und zwei Mal Busta. Diese wollen hier am Hauptplatz 28 für die Belebung Eggenburgs sorgen.

Nach der Vertragsunterzeichnung vor dem Gebäude am Hauptplatz 28: Markus Busta, Harald Busta, Peter Wyscher, Christoph Zeindl und Margarete Jarmer mit den beiden Vertretern der Rolleg Liegenschaftsverwaltungs GmbH Anton Witz und Manfred Oberwinkler (von links). Foto: Foto Thomas Weikertschläger

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Hier sollen in den nächsten Wochen und Monaten auf einer Fläche von rund 2.000 m 2 – mehr als die Hälfte davon ist noch zu haben – Geschäftslokale, Büroflächen und Co-Working Spaces entstehen. Anbieten will man aber auch Flächen für Handwerker und Dienstleistungen. Alles in allem soll „ein runder Mix entstehen, der das schon bestehende Angebot in Eggenburg ergänzt“, sagten Harald Busta und Peter Wyscher nach der Vertragsunterzeichnung zur NÖN.

Auf http://mittendrin-eggenburg.at gibt es Infos zwecks Kontaktaufnahme. Bei der Suche nach weiteren Mietern wolle man besonders auf die Qualität achten, sagt Busta. Jetzt gelte es, das Projekt den Menschen in Eggenburg und Umgebung zu erklären, die Bedürfnisse abzuchecken und dann Lösungen für ein schlüssiges Einkaufserlebnis zu finden.

Gereift sei die Idee bei mehreren Besprechungen. Besonders positiv sei, dass Leute aus Eggenburg die Initiative ergriffen hätten und das Gebäude damit „in Eggenburger Hand bleibt und nicht Objekt von Immobilienspekulationen“ werde, sagt Busta. Man wolle damit nicht nur das Haus selbst, sondern das gesamte Eggenburger Zentrum beleben.

Drei Geschäfte sind bereits fixiert

Jetzt will man „mit großem Enthusiasmus“, wie Wyscher sagte, möglichst bald mit den Adaptierungsarbeiten am Gebäude starten. Denn noch sei das Haus nicht bezugsfertig, auch wenn „das Grundgerüst passt“. Schließlich wolle man künftigen Mietern optimale Geschäftsflächen zur Verfügung stellen und diese Flächen nach deren Bedürfnissen adaptieren.

Zumindest ein Teil der Geschäfte, die künftig hier zu einem „homogenen Einkaufserlebnis“ einladen sollen, ist schon fix. Zum einen wird Harald Busta sein IT-Dienstleistungsunternehmen vom Hauptplatz 4 an den neuen Standort verlegen. „Hier haben wir mehr Platz und können unser Leistungsangebot entsprechend erweitern“, sagt Busta. Zweiter Fixpunkt ist die Manufactura Eggenburg. Auch die platzt an ihrem alten Standort am Hauptplatz 20 aus allen Nähten und wird ebenfalls übersiedeln. Zum dritten soll eine Vinothek gemeinsam mit der Manufactura ihre Pforten hier eröffnen.

Bürgermeister Georg Gilli. Foto: Thomas Weikertschläger

Erfreut über dieses positive Zeichen am Eggenburger Hauptplatz zeigte sich auch Bürgermeister Georg Gilli. Jede Belebung des Stadtzentrums sei zu begrüßen. Vor allem die Tatsache, dass Eggenburger Geschäftsleute für die Belebung sorgen, sei ein wichtiges Signal, sagt Gilli.

Gutes Zeichen

