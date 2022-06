Offene Türen bei "Langer Nacht der Kirchen"

Ein vielfältiges Programm wartete auf die Besucher der „Langen Nacht der Kirchen“. „Diese ist ein Garant für Aktualität, Spiritualität und eine Form der Willkommenskultur in unserer Pfarre“ meinte Stadtpfarrer Josef Schachinger. An elf Stationen konnten die Besucher die Geschichte der Pfarrkirche entdecken. „Sprechende Steine“, Statuen, Künstler, mutige Frauen, Pfarrherren und geheimnisvolle Wesen wurden lebendig. Dass die Hälfte der Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche war, freute die Gäste besonders. Auch dass dieses Angebot so stark angenommen wird ist für Pfarrer Josef Schachinger und den Eggenburger Pfarrgemeinderat ein Zeichen dafür, „dass da eine Art Sehnsucht des Menschen angesprochen wird.“

Die „Lange Nacht der Kirchen“ ist eine ökumenische Veranstaltung, die ein Zeichen „für die Lebendigkeit und die Vielfalt des christlichen Lebens ist.“ Den meditativen Abschluss der Veranstaltung gestaltete der Chor St. Stephan mit Texten und Gesängen.

