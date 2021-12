Online-Auftritt: Hauk liest vor

Eine besondere Idee hat sich die Stadtbücherei für die Adventszeit einfallen lassen. Jeden Tag wird ein Türchen vom Bücher-Adventkalender „Peppa Wutz“ aufgemacht und Petra Hauk, Leiterin der Bücherei, liest die Kurzgeschichte vor. Aber wie kann die Öffentlichkeit daran teilhaben?

Hauk wird dabei von ihrer Tochter Lena gefilmt und stellt diesen Film auf Facebook. So können alle, egal ob Klein oder Groß die spannenden Erlebnisse von Peppa Wutz mitverfolgen. „In der Bücherei haben wir alles weihnachtlich geschmückt, zwei große Aufsteller nur mit Weihnachtsbüchern und drei tolle Adventkalender für unsere Bücherei-Kinder gekauft und dann kam der Lockdown“, schildert die Leiterin. „Ich wollte diese Kalender trotzdem zum Einsatz bringen, denn es sind keine Süßigkeiten, sondern kleine Büchlein mit kurzen Geschichten zum Thema Vorweihnachtszeit. Also habe ich ein kleines Filmset auf meinem Esstisch aufgebaut. Das schmücke ich jeden Tag mit anderen Kleinigkeiten, mal ein Apfel, mal Kekse oder Schokolade, so kann man auf den ersten Blick die Tage unterscheiden. Dann lese ich die Geschichten vor und stelle sie auf Facebook – dafür, heißt es so schön, wurde das Internet gemacht.“

Der Kurzfilm dauert zwar nur 40 Sekunden, trotzdem muss die Beleuchtung stimmen – und Hauk darf nicht zu lachen anfangen, weil gerade Kamerafrau Lena sagt: „Mama, Take one, go!“, oder ihre zwei Hunde bellen. Passiert so ein Hoppala, muss alles noch einmal aufgenommen werden. Viele Ideen für besondere Effekte schweben der Geschichtenleserin noch im Kopf herum: Man kann sich überraschen lassen, was alles noch passiert. Zu sehen sind die Geschichten auf der Facebook-Seite der Stadtbücherei Eggenburg.